Weissbach: "Många svenskar vill spela i KHL"

Linus Weissbach valde spel i Ryssland.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Sedan Linus Weissbach lämnade Frölunda HC har han tagit ett kontroversiellt beslut. Han valde att skriva på för SKA St. Petersburg i Ryssland. Klubben har nära kopplingar till Gazprom som är en av finansiärerna för Vladimir Putin i landets anfallskrig mot Ukraina.

Flytten har väckt stora reaktioner och svensken har fått hård kritik.

För Sports.ru öppnar han nu upp om beslutet - och hoppas att flera svenskar följer i hans spår.

– Ja, det var ett stort beslut för mig, och jag funderade på det ett bra tag. Många svenska hockeyspelare vill spela i KHL, så kanske min övergång öppnar upp en liknande möjlighet för andra i framtiden, säger han enligt sajten.

Linus Weissbach flyttar till Ryssland

Linus Weissbach är en av de första svenskarna att flytta till ligan efter invasionen. Tidigare är det ett par stycken som har stannat i ligan och förlängt sina kontrakt. De spelare som har valt spel i KHL under de senaste åren har haft förtvivlat svårt att få ett nytt kontrakt i Sverige.

Där detsamma nu förmodligen kommer att gälla för 28-åringen från Göteborg.

– Tidigare år har det alltid varit många svenskar i ligan, och alla har haft ett bra intryck av KHL.