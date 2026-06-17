Timrå IK värvade Linus Nässén från Jukurit inför säsongen 23/24. Backen gjorde under första säsongen 18 poäng på 49 matcher under Olli Jokinens ledning. Den här säsongen stannade han på elva poäng på 46 matcher.

Efter säsongen stod det också klart att det inte blir någon fortsättning i Timrå.

Nu är han istället klar för spel i Helsingfors - där just Jokinen är tränare. Backen och den finländska ikonen jobbade även tillsammans under tre säsonger i Jukurit.

– Olli har varit min huvudtränare i totalt fyra säsonger. Jag har haft stora framgångar med de lag han har tränat, så jag är verkligen exalterad över att få träna under honom igen. Olli är en ärlig tränare som vet hur man kräver rätt saker av sina spelare, säger 28-åringen i ett pressmeddelande .

Linus Nässén återvänder till Finland

Linus Nässén har ett SM-guld från 2021 med Växjö på meritlistan. Tidigare har han även spelat juniorhockey i Luleå. Nu väntar ett nytt äventyr österut i den finländska huvudstaden.

Kontraktet är skrivet över 1+1 säsonger.

– En mångsidig försvarare med stor rörlighet och utmärkt spelförståelse. Vi förväntar oss att han ska vara en ledare i vårt försvar, säger Olli Jokinen.

Det här är nu den tredje svenska spelaren som Jokinen värvar från Timrå. Sedan tidigare har han även plockat in Tim Juel och Lukas Pilö från klubben.