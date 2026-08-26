Nobbar svenskt intresse – stannar i farmarligan

Linus Hemström, här under juniortiden i Brynäs.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Det blir en fortsättning i ECHL-klubben Maine Mariners för den juniorlandslagsmeriterade forwarden Linus Hemström.

Tidigare i somras erbjöds Hemström ett kvalificerande erbjudande av klubben och nu har svensken tecknat ett nytt kontrakt med ECHL-laget inför nästa säsong. Det meddelar klubben på sin hemsida .

Haft allsvenskt intresse

Enligt Hockeysverige.se:s uppgifter har Hemström under sommaren haft intresse från klubbar i Hockeyallsvenskan, men haft som mål att bli kvar i Nordamerika där han spelat sedan 2022.

22-åringen lämnade Brynäs organisation för fyra år sedan för en flytt till den kanadensiska juniorklubben Kingston Frontenacs i OHL, där han spenderade två säsonger innan han 2024 tog klivet till proffshockeyn och ECHL.

Förra säsongen noterades Hemström för 35 poäng (13+22) på 69 matcher i ECHL med Maine.