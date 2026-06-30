Stjärnmålvakten gör comeback - klar för Leksand

Lindsey Post gör comeback. Foto: Bildbyrån.

2019 till 2023 stod Lindsay Post i SDE Hockey i SDHL och var stundtals ligans bästa målvakt. 2020 fick hon till och med ta emot ett pris som den bäste målvakten, efter att ha haft en räddningsprocent på 94,2. 2023 höll hon dessutom flest nollor.

Sen lämnade Post svensk hockey för att försöka slå sig in i PWHL. Det blev två matcher för New York säsongen 23/24 - men sedan dess har hon inte spelat alls på två år. Nu väntar dock comeback.

Lindsey Post till Leksand

Post är klar för Leksands IF i andradivisionen, NDHL.

– Jag körde lite med Leksand några gånger förra vintern och kände att jag längtade efter att få spela igen. De behövde en målvakt och jag vet att det finns stora ambitioner i det här laget, så det känns väldigt roligt, säger hon till klubbens hemsida .

32-åringen blev mamma för 14 månader sedan och har varit mammaledig, men tror ändå att de gamla målvaktstakterna sitter i.

– Det är lite som att cykla, har man en gång lärt sig så sitter det i kroppen. Jag kommer att få kämpa en del, men jag tror och hoppas att allt kommer tillbaka snabbt. Jag har ju ändå spelat hockey i 20 år.