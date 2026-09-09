Lämnade Växjö - för Djurgården: "En tuff period jag hade"

Liam Pettersson bytte Växjö mot Djurgården.

Foto: Bildbyrån & Martin Jansson.

Redan som U18-spelare fick Liam Pettersson chansen att debutera i Växjö Lakers A-lag. Då kom talangen från en riktigt fin säsong där han etablerade sig som en bra juniorback. Han var då på gränsen till landslaget men chansen att debutera uteblev.

Därefter började skadorna komma.

Förra säsongen begränsades han till 22 matcher och genombrottet fick vänta.

– Det var en tuff period jag hade, många skador. Det har byggt på självförtroendet att komma tillbaka starkare. Jag vill visa att jag kan komma ifrån skadorna och bli starkare och bättre, säger 19-åringen.

Vad var det värsta med den tiden?

– Det var att inte få spelar matcher eller få träna, det är det man vill göra. När man inte får hjälpa laget att komma framåt känner man mest att när man är på läktaren kan man inte göra så mycket förutom att pusha lite på gymmet och sånt där. Det var det största, att jag inte kunde spela.

Bytte Växjö mot Stockholm

Inför den här säsongen valde då Liam Pettersson att göra ett miljöombyte. Till nästa säsong har talangen nu skrivit på för Djurgårdens IF Hockey. Där han alltså valde att göra flytten norrut till Stockholm.

Under försäsongen har han varit med en hel del i A-laget. Den första tiden i klubben har också varit positiv.

– Ja, den har varit väldigt bra, tycker jag, en väldigt bra plats att komma till. Jag har fått mycket hjälp på och utanför isen att komma in i vuxenhockeyn. Jag har byggt på mig själv och försökt komma in i försvarsspelet mestadels.

Hur har det varit att lämna Småland för första gången?

– Det har varit lite större omställning om man jämför Stockholm och Växjö. Jag är ju mestadels i hallen men jag tycker ändå att jag har ändrat på mig rätt fort och kommit in i storstaden.

Liam Pettersson i Djurgården.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Väl i Djurgården slåss han nu också om en plats i A-laget. När det varit en del skador för seniorerna har 19-åringen fått kliva fram. För även om Djurgården får fram forwardstalanger på löpande band har det varit trögare på backsidan.

– Jag har hört mycket bra om Djurgården och sett många unga fostras här, som har kommit till NHL och lite överallt. Det var det jag kände att få komma hit, känna på, och förhoppningsvis ta klivet till att bli en bra spelare här.

Liam Pettersson siktar på A-laget i Djurgården

Ursprungligen från Gislaved valde Liam Pettersson att flytta till Växjö redan som U15-spelare. Snabbt etablerade han sig också som en toppback i Småland i kullen och var bland annat framstående i TV-pucken.

Nu får han efter fem säsonger i Lakers prova på en annan miljö.

– Det är tuffare här än i Växjö, det är hårdare kamper på träningarna och mycket mer fysiskt spel. Lite hårdare både på och utanför isen.

Vad är sagt kring din roll den här säsongen?

– Det är sagt att jag ska spela matcherna jag kan. Sen får vi se vad det blir när alla är tillbaka från skador och så. Just nu är det bara att göra det bästa man kan och sen får vi se hur det blir. Det kanske blir någon match med U20 under säsongen men nu är det väl att börja med A-laget.

Även om debuten i landslaget har dröjt är Liam Pettersson en framstående svensk back i 07-kullen. Under försäsongen har han också imponerat för Djurgården och visat framfötterna. Med en stark start på säsongen kan han också bli aktuell för Juniorlandslaget vad det lider.

Men primärt ligger fokus just nu på Djurgården.

– Målet är så klart att ta en plats i A-laget, först och främst. Annars att göra det bra i försvaret och visa att jag har vad som krävs för att spela i A-laget och i SHL och göra det så bra som möjligt.