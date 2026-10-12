Tidigare förbundstoppen död – blev 73 år

Lars G Karlsson 2012 inför hockey-VM på hemmaplan.

Foto: Joel Marklund / Bildbyrån.

Under många år var Lars G Karlsson en stor profil i svensk hockey. Som generalsekreterare på svenska ishockeyförbundet fattade han många och viktiga beslut. Dessutom var han en stor anledning till att damhockey växte fram i Sverige. Inte minst låg han bakom Riksseriens, det som i dag är SDHL:s, startande.

För Expressen bekräftar nu familjen att Karlsson har avlidit, 73 år gammal.

– Man hoppas att alla söner och döttrar har en pappa som är engagerad och som brytt sig i allt, som är med och stöttar. Han har puffat på lite, pekat lite och så... han har varit fantastisk för mig och mina systrar, säger sonen Daniel Karlunden till tidningen.

Lars G Karlsson var även lagledare för Damkronorna under många år. Inte minst under OS i Turin när det blev ett silver för det svenska landslaget.