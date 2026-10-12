Ty Rattie i Linköping.

Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån.

Förra säsongen gjorde Ty Rattie sin femte raka säsong i Sverige. Det blev däremot bara 30 matcher och sex poäng innan kanadensaren gick skilda vägar med Linköping HC. Förra säsongen blev varken vad han själv eller LHC hade tänkt och efter fyra produktiva år i Sverige valde han att lämna.

Det blev istället spel i Fribourg i Schweiz.

Där stod den skickliga forwarden för nio poäng på elva matcher i grundserien. Sedan säsongen tog slut har 33-åringen stått utan kontrakt. Under hösten har han också kopplats ihop med några SHL-klubbar, inte minst Timrå IK.

Ty Rattie till Salzburg

Det var där Ty Rattie slog igenom i svensk hockey under hans första säsong i ligan. Det blev det 21 mål och totalt 47 poäng på 51 matcher. Det blev dessutom fem poäng på fyra matcher när Timrå spelade ner Djurgårdens IF Hockey i Hockeyallsvenskan.

Nu är han klar för en ny klubb.

Den tidigare SHL-stjärnan kommer att ansluta till Red Bull Salzburgs lag i Österrike. Det blir hans fjärde land i Europa efter att tidigare även ha spelat i Ryssland och Finland.