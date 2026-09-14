Leo Sundqvist och Charlie Forslund lånas ut till Almtuna.

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Brynäs IF gör sig redo för SHL-premiären. Nu står det klart att de väljer att låna ut två forwardslöften. Både Charlie Forslund och Leo Sundqvist kommer nu att spela i Almtuna IS under hösten. Duon dubbelregistreras och kommer därmed att kunna spela både i Hockeyallsvenskan och i SHL.

För Forslunds del blir det en återkomst till klubben han avslutade den förra säsongen i. Då blev det nio poäng på 28 matcher efter att ha lämnat Mora IK. För Sundqvist blir det däremot en debut i ligan. Han har spelat 27 SHL-matcher för Brynäs men inte noterats för någon poäng.

– Charlie och Leo är i ett stadie i sina karriär där de behöver samla på sig erfarenhet på seniornivå. Vi har en bra relation och dialog med Almtuna och ser detta som ett perfekt upplägg för alla parter, säger Johan Alcén.

För Almtuna är det välkomna tillskott inför säsongsstarten på fredag. Uppsala-laget har inte den bredaste truppen och får nu in två forwards till.

Source: Charlie Forslund @ Elite Prospects