Karl Johansson till Visby/Roma.

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån.

Karl Johansson har gjort fyra raka säsonger i Östersunds IK, där han varit kapten i två säsonger. Under våren gick hans kontrakt ut - och klubben valde då att släppa backen.

Sedan dess har 33-åringen gått kontraktslös. Men nu har han gjort klart med en ny klubb. Det blir från och med nästa säsong spel på Gotland med Visby/Roma.

– Karl är en spelare som kommer att betyda mycket för oss. Han har stor erfarenhet, är en mycket stabil back och har under många år visat att han kan spela många minuter mot motståndarnas bästa spelare. Utöver det får vi in en ledare som ställer höga krav både på och utanför isen, och den typen av spelare är väldigt viktiga när man bygger ett lag, säger sportchef André Lundholm i ett pressmeddelande.

Karl Johansson har gjort nio säsonger i Hockeyallsvenskan med totalt runt 400 matcher. Förutom spel i hemstaden har han representerat Tingsryds AIF, IK Oskarshamn och IF Björklöven i ligan. Nu är han klar för spel i nykomlingen, som också satsar ordentligt i sin första allsvenska säsong.