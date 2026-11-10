Kaptenen: "Inte stört vår grupp ett dugg"

Marcus Karlström känner inte att spelargruppen påverkas av den ekonomiska krisen i Mora. Foto: Ronnie Rönnkvist/Bildbyrån

Det är turbulens i Mora IK vad det gäller ekonomin. Laget fortsätter att göra bra prestationer trots allt samtidigt som jobbet fortgår med att jobba in pengar för att klubben inte ska gå i konkurs eller förlora elitlicensen till kommande säsong.



Utan åtgärder beräknas årets underskott bli cirka 5,5 miljoner kronor. Den största skillnaden jämfört med föregående år är transferintäkterna, som bedöms bli omkring sex miljoner kronor lägre än ifjol, skriver Mora IK på sin hemsida.

-- Att kunna vända detta till ett nollresultat fram till bokslutet den sista april är inte realistiskt, säger Mikael Ahlerup, tf klubbdirektör till klubbens hemsida.

-- Vår mest akuta uppgift är nu att säkra likviditeten så att vi kan fullgöra våra betalningsåtaganden – i annat fall hotar en konkurs. Inför nästa år kommer vi sannolikt också att behöva presentera en handlingsplan för att få behålla elitlicensen i Hockeyallsvenskan.



Marcus Karlström är lagkapten i Mora och han upplever inte att spelarna påverkats nämnvärt av situationen.

-- Ingenting. Jag tycker faktiskt inte att det stör oss någonting, säger Marcus Karlström till hockeysverige.se och fortsätter:

-- I sådana här fall är jag tacksam över att jag bara är en simpel hockeyspelare och inte förstår allting som sker innanför väggarna på kontoret. Det här har inte stört vår grupp ett dugg.



Så här långt har han inte heller märkt av något kring att man inte betalat ut löner till spelarna.

-- Vi har inte blivit drabbade eller känt av den biten. Allting funkar som vanligt än så länge.



Sådana här situationer kan även svetsa ihop gruppen och egentligen hela orten, är det något du märkt av?

-- Man såg en väldig uppslutning kring soffbiljetterna på hemsidan efter senaste matchen. Det är häftig grej.

-- Vi spelare är ganska långt ifrån kontorsarbetet. Att det då skulle påverka oss positivt eller negativt har jag lite svårt att se. Gör vi en bra period eller match tror jag inte att vi kommer samman bara för att ekonomin är tuff, det tjafsas i media eller någon skriker konkurs.

-- Då tror jag mer på att det handlar om det jobb vi gör varje dag på hallen, det hockeymässiga, som speglar våra prestationer.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Mora hade en tuff inledning av Hockeyallsvenskan, men har nu spelat upp sig och klättrat i tabellen. Just nu ligger laget sjua med fem poäng upp till sexan IK Oskarshamn.

-- Vi hade en tuff start. Även om vi stundtals spelade väldigt, väldigt bra hade vi svårt att vinna matcherna. Speciellt när det var tajt och då behövde göra det avgörande målet.

-- Sedan släppte det lite. Vi började fler mål och har spelat en bra hockey som jag tycker borde ha resulterat i mer poäng. Vissa tycker nog utifrån förutsättningarna och tippningarna inför säsongen att det är bra av oss att vi ligger sjua just nu.

-- Jag ser det som att om vi hade haft lite medstuds skulle vi haft mer poäng. Det är mitt och vårt ”mind set”, att det finns mer att hämta och att vi spelar på ett sätt som kommer ge oss mer över tid.



Vad ser du som styrkan i laget och gruppen?

-- Vi försöker göra allting i en ganska hög hastighet, vända spelet, attackera och vara aggressiva i egen zon. Mycket sådant som alla lag strävar efter.

-- Jag tycker att vi är lite mer vakna, smarta och uppmärksamma i vårt spel när vi spelar snabbt och kan då jobba ner motståndare. Jag tycker det ändå är svårt att sätta fingret på vad styrkan är, men tycker att vi som grupp hela tiden utvecklas.



Vad måste bli bättre om ni ska ta er upp på topp sex?

-- Kollar vi senaste matchen (Leksands IF borta) borde vi varit lite mer framåtlutande, kaxiga och tagit för oss mer än vad vi gjorde. Vi har ett ganska ungt lag och många växer i det.

-- I matcherna vi förlorat tycker jag att spelat ganska bra, men inte gjort mål och varit ineffektiva.

-- Det är lätt att svara om en hockeymatch att vi behöver göra fler mål, men det är vad sporten går ut på. Jag tycker att vårt spel hade kunnat föda fler mål. Att satt dit pucken i sista läget skulle gjort att vi haft mer poäng.

Marcus Karlström tycker Mora har en grupp som hela tiden utvecklas.

Foto: BILDBYRÃ N

Marcus Karlström har så här långt svarat för ett mål och totalt sju poäng på 16 matcher.

-- Klart att det poängmässigt har gått lite trögare. Jag tycker att jag har spelat en bra hockey och verkligen kommit till den nivån nu där jag minst matchar förra säsongen i prestation. Även när poängen inte kommit har jag spelat bra.

-- Jag har haft någon dip i mitt schema också, precis som många har. Jag tycker att jag är på en bra plats nu i prestation och vill fortsätta på den vägen.



Du har både boende i Mora och Gävle, hur fungerar det socialt?

-- Det har fungerat bra än så länge och har varit smidigare och lättare än jag trott. Jag trodde att jag skulle vara mer ”fed up” på att köra den sträckan, men jag tycker att det har gått bra.

-- Nu sitter jag och gör den här intervjun i bilen på väg hem. Det hade varit lite jobbigare om jag kommit hem till huset samtidigt som tjejen skulle i väg och jobba.



Åker du till Gävle varje dag?

-- Inte riktigt varje kväll, men ganska ofta.



Kontraktet går ut efter säsongen, hur går tankarna framåt?

-- Det är lite tidigt för mig att svara på. Jag har aldrig varit tidig i varken förlängningar av kontrakt eller att söka något annat.

-- Jag har alltid levt efter den där klyschan man alltid säger, att jag inte tänker på det just nu. Vad det sedan säger gentemot mig och andra klubbar vet jag inte. Jag trivs bra där jag är i Mora och har inte bråttom någon annanstans. Egentligen har jag inte bråttom med någonting.

-- Det här första gången den här säsongen jag hör om kontrakt eller förlängning. Nu är det november och vissa kanske tycker att jag är sen, men jag tycker att det är väldigt tidigt att redan nu börja prata om nästa säsong.