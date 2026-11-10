Djurgårdens drag - med stjärnan tillbaka

Nils Åman kan få en ny roll i Djurgården. Foto: Bildbyrån

Jacob Josefson var på måndagen tillbaka i full träning för Djurgårdens IF Hockey, vars skadelista har ljusnat den senaste tiden. Med Josefson tillbaka har tränaren Robert Kimby mer angenäma problem när centersidan ska formeras.

Då ser Djurgårds-tränaren ut att flytta ut stjränförvärvet Nils Åman på en kant tillsammans med Oliver Wahlström och Jacob Josefson som center.

– Det är många centrar tillbaka. Ta i trä. Då tänker vi att vi testar det och ser lite grann och tycker att det har sett ganska bra ut för den kedjan här. Men det är träningar så vi får se lite grann. Man får känna sig fram och så får vi se då om det blir några förändringar tills på torsdag eller inte med lineupen och se om alla är tillgängliga och så vidare, säger Robert Kimby.

DIF testar Åman som ytterforward

26-årige Åman som hämtades från Vancouver Canucks organisation inför säsongen har inledningsvis använts som center. I den nya rollen hoppas Kimby få ut mer spetskvalitet från Åman.

– Vi vet att han spelat mycket på kanten i Nordamerika. Med de övriga som vi har tycker vi att det inte bara handlar om att locka fram utan han kanske är den som kommer att lösa det bäst. Vi tror att det är en kedja som ska kunna funka bra ihop. Det är mer tänkt så än att locka fram något speciellt, säger Kimby om Åman, som hittills har producerat ett mål och två assist på elva matcher.

– Det blir en lite annan typ av spel och han kanske får vara lite högre upp i banan. Det blir spännande att se.

Djurgården återstartar SHL med tuffast tänkbara motstånd när man gästar serieledarna Färjestad BK på torsdag.