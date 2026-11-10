SSK:s glädjebesked: "Är ju en hel femma"

Södertälje får tillbaka flera stjärnor till återstarten av Hockeyallsvenskan.

Södertälje SK parkerar på en femte plats i Hockeyallsvenskan efter en höst fylld av många skadeavbräck. När laget nu återstartar efter uppehållet med två hemmamatcher mot IK Oskarshamn och Almtuna IS kommer glädjande besked för Södertälje.

– Nolan (Stevens, (Tarun) Fizer, Teemu (Väyrynen), Ludde (Ludvig Söderberg) och (Andrew) A J Vanderbeck är tillbaka, så det är ju en hel femma, säger huvudtränare Andreas Johansson till LT .

Dessutom närmar sig även Linus Skager och Måns Lindbäck en återkomst, där den förstnämnda ska vara närmast en comeback. Utöver det hoppas man även att William Håkansson återvänder från Luleå för att bredda backsidan.

Backen skaden - missar matcher

Allt är dock inte frid och fröjd kring skadelistan. Centern Joni Ikonen har ådragit sig en skada och kommer att missa kommande matcher.

– Den har kommit smygande. Han är inte tillgänglig den här veckan, säger Andreas Johansson.

Under uppehållet har även Filip Holst lämnat för spel med Visby. Där passar "AJ" på att skicka en liten passning.

– Det var han som ville lämna. Han har ju fått spela hos oss. Jag fokuserar på de som är här, säger han.