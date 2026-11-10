Mike Helber tar tittarna med in bakom kulisserna hos Södertälje SK i All In Hockey.

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Hur ser det ut när spelare och ledare förbereder sig inför en match i Hockeyallsvenskan?

All In Hockey fick chansen att installera sig i Scaniarinken inför, under och efter mötet mellan Södertälje SK och AIK Hockey.

Här möter Mike Helber och Alec Erlingmark profiler som Dennis Bozic, Fredric Andersson och Nicklas Grossmann från SSK:s sida samt AIK-kaptenen Oscar Nord.

Grossman, med över 600 NHL-matcher bakom sig, är nu assisterande tränare i SSK efter att ha avslutat sin aktiva karriär i klubben. När han jobbade som fystränare beslutade han sig för att professionalisera klubbens gym – till viss del ur egen ficka.

För Helber berättar han hur det gick till.

– När jag fick rollen som fystränare var det otroligt motiverande, men det var inte speciellt inspirerande att gå in i gymmet här. Då kände jag att nummer ett blir att killarna ska vilja vara därinne. Det slutade med att jag och farsan stod därinne och målade, tejpade, snickrade och pratade med klubben om att få lite bidrag till en del utrustning och så stod jag absolut för en del själv. Jag kände att det var viktigt och att börjar vi här så kanske resten föds därefter. Vi försökte bygga upp något bra.

All In Hockeys podcast med Mike Helber och Uffe Bodin spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.