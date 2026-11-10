Ingen risk för underskattning: ”Behöver sätta standarden”

Danmark är nästa VM-test för Erika Holst och Damkronorna.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist (Montage)

Sverige har inlett dam-VM i Danmark på ett relativt bra sätt. En så kallad ”som vanligt”-förlust mot Kanada med 1–5 följdes upp med en övertygande seger mot Finland med 4–1. För den nya förbundskaptenen Erika Holst var det första gången hon ställdes mot ett nordamerikanskt landslag som coach. En match hon som coach kan dra lärdomar av.

– Absolut intensiteten och farten. Det kan vi prata om hur mycket vi vill, men vi måste uppleva det på plats. Spelarna behöver bli vana vid det tempot och intensiteten, säger Erika Holst till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det är nytt för hela det här ledarteamet också, men jag tycker att vi gjorde det väldigt bra, växte in i matchen och gjorde en bra tredje period.

Hur står man upp bäst mot ett intensivt och snabbt spelande lag?

– Man behöver sätt att låsa fast olika situationer, ligga nära deras spelare för att få ner tempot.

– Sedan är det så att Kanada har otroligt skickliga spelare på alla positioner. Dom bara pumpar på, pumpar på, pumpar på och kommer i vågor. Då behöver vi hitta ett sätt att dra ner på deras tempo och få dem lite långsammare.

Har hittat ett sätt att slå Finland

Sverige gjorde en stark tredje period mot Kanada, vilket de följde upp med en minst lika fin inledning mot Finland.

– Vi tog med oss just det att vi blev bättre och bättre ju längre matchen gick mot Kanada. Att vi skulle ta med oss den tävlingen vi hade i slutet mot Kanada in mot Finland. Vi ville verkligen starta Finlandsmatchen väldigt aggressivt. Vi ville att de skulle känna att vi körde över dem under de första tio minuterna.

Upplevde du att det också blev så?

– Ja, absolut. Vi har spelat mot Finland tre gånger den här säsongen, vunnit två och förlorat en.

– Finland har under perioder långa stunder i andra matcher varit det bättre laget, men vi har hittat ett sätt att vinna. Nu tyckte jag att vi gjorde den bästa matchen för säsongen mot Finland.

Storspel från Svensson Träff

Ebba Svensson Träff hade en tuffare match mot Kanada, men mot Finland gjorde hon en stormatch.

– Jag tyckte att hon gjorde riktigt bra matcher både mot Kanada och Finland. Hon räddade oss många gånger.

– När Finland hade trycket på oss under stunder i andra perioden hittade vi klubbor, plockade bort dem och boxade ut dem. Jag tyckte att vi defensivt gjorde ett bra jobb även när vi var i försvarszonen mot Finland och hjälpte Ebba på det sättet. Sedan var det några gånger då hon såklart räddade oss.

Vad måste bli bättre om ni ska ta er fram till medaljmatcherna?

– Att vara ännu mer konsekventa i det vi gör. Att vi är noggranna i alla detaljer. När vi behöver få pucken djupt, se till att få ner den hela vägen så det blir 60 meter.

– Runt tekningarna vill vi se lite mer disciplin för att göra jobbet där och hålla i. Det är många, många smådetaljer som kommer bli viktiga ju längre turneringen går.

Ebba Svensson Träff.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Emma Söderberg får chansen?

I kväll med start 19.00 ställs Sverige mot Danmark.

– Jag tänker att vi måste ha samma ingång som mot Finland. Vi vet att Danmark har många bra spelare, en väldigt bra målvakt och att de slog Japan här om dagen.

– Det är ett bra lag och vi behöver gå ut de första tio, köra över dem och sätta tonen för den matchen.

Erika Holst tror inte att det ska behöva finnas risk för underskattning eller att det har varit en tuff urladdning de första två matcherna.

– Nej, jag tror att det är så pass många som har koll på de här spelarna och vet också att Japan och Danmark är bra lag.

– Det finns inget snack om att det där kommer bli lätta matcher, utan mer att vi behöver komma ut och sätta standarden vi vill ha och har haft och ta nästa steg framåt.

Är det dags för Emma Söderberg att vakta målet mot Danmark?

– Ja, det skulle det kunna vara, avslutar Erika Holst med ett skratt.