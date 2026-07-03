Kalle Östman lämnar Sverige efter Leksands degradering.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Leksands IF åkte som bekant ur högsta serien och får börja om i Hockeyallsvenskan. Klubben valde då att gå skilda vägar med Kalle Östman. Den hårdskjutande masen har sedan dess varit klubblös. Det har ryktats om att konkurrenter i Sverige har varit intresserade av hans signatur.

Men nu är det klart med en ny klubb till nästa säsong.

Det blir spel i Finland och i Vasa Sport. Den svensk-präglade klubben presenterade under gårdagen Simon Åkerström, och har nu alltså gjort klart med en till profil från Sverige.

32-åringen kommer senast från fyra säsonger i Leksand. Där var han, framför allt under de första tre säsongerna, en målfarlig spelare. Kalle Östman är född i Borlänge och gick hockeygymnasiet i Leksand. Han har under sina år i Sverige även spelat för bland annat Pantern, Västervik, Västerås, Djurgården och Malmö.

Kalle Östman går till Vasa Sport

Sedan Leksands degradering väljer han nu att för första gången i karriären flytta utomlands. Det blir då spel i vårt östra grannland. Han kommer där ha sällskap av en hel uppsjö med svenskar.

– Kalle Östman är en mycket skicklig tvåvägscenter som är delaktig i spelet hela tiden. Hans största styrka är att han aldrig har några viloperioder under matcherna, utan arbetar hårt i båda riktningarna från första till sista bytet. Han är dessutom en viktig spelare i både boxplay och powerplay, inte minst tack vare sitt utmärkta skott, säger huvudtränaren Lauri Mikkola i ett pressmeddelande .

De kommer däremot från en tung säsong där de slutade på en 16:e plats i tabellen.