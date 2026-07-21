Julien Gauthier är klar för spel i Brynäs.

Foto: Jeff Le-USA TODAY Sports

Brynäs IF har hittat en tilltänkt spetsspelare. Det handlar om Julian Gauthier som senast kommer från en säsong i AHL. 28-åringen har spelat två junior-VM för Kanada och blev även draftad i första rundan av Carolina Hurricanes 2016.

Därefter har det blivit 181 matcher i NHL samt 239 matcher i AHL. Nu är den storvuxna forwarden klar för spel i Sverige.

Nästa säsong blir det nämligen en flytt till Gävle.

– Julien är en storväxt och kraftfull spelare med bra skott och skridskoåkning. Han kom fram som en stor talang och har gjort mycket mål i AHL men också spelat i NHL. Vi tycker kombinationen är väldigt tilltalande och han passar väl in i vårt lagbygge! Vi ser fram emot att få börja arbeta tillsammans, säger Johan Alcén i ett pressmeddelande .

Julien Gauthier klar för Brynäs

Julien Gauthier har ett JVM-silver med Kanada på meritlistan. Det var 2017 som laget tog ett silver efter att han gjort sju poäng på lika många matcher.

Nu väntar för första gången spel utanför Nordamerika.

– Jag är väldigt glad att ha det här klart och jag ser verkligen fram emot att komma till Sverige och spela för Brynäs IF. Organisationens förtroende för mig är något jag är tacksam för och jag ska göra mitt yttersta för att prestera för supportrarna under varje match, säger spelaren själv.