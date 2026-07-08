Nyförvärvet berättar - därför valde han Leksand

Josh Passolt spelar i Leksand nästa säsong.

Foto: Jonathan Tenca/CSM

I dagarna presenterade Leksands IF ytterligare en ny nordamerikansk spelare. Sedan tidigare stod det klart att Carter Berger, Riley McCourt och Tyler Kelleher kommer att spela för den hockeyallsvenska klubben. Nu har man dessutom skrivit kontrakt med den 30-årige amerikanen Josh Passolt.

– Jag hade pratat med Jesper (Ollas) och Johan (Hedberg) redan innan jag skrev på. De berättade om klubbens otroliga fans och traditioner, berättar Josh Passolt för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag visste att Leksand just hade blivit nedflyttat och ville sätta ihop ett lag med målet att återvända till SHL.

– Däremot visste jag inte mycket om staden förrän jag hade ett samtal med min gode vän och tidigare lagkamrat vid Western Michigan University, Lukas Samuelsson (son till Kjell), om hur otroligt vackert Leksand är med omgivningarna, alla festivaler och naturen.

Känner leksingarna: "Båda är otroliga människor"

När började ni dialogen om att skriva kontrakt?

– Leksand visade intresse i mitten eller slutet av juni. Efter samtalen jag hade med Jesper och Johan började vi diskutera möjligheterna att skriva kontrakt.

Pratade du med dina tidigare lagkamrater, Nils Åman eller Isak Rosén, innan du skrev på?

– Nej, jag visste inte att de hade spelat för Leksand. Båda är otroliga människor och spelare. Jag tror att det visar vilken kvalitet den här klubben och det här laget har.

Nils Åman har spelat med Josh Passolt.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vilka är dina förväntningar på tiden i Leksand?

– Jag har höga förväntningar på både laget och mig själv. Jag vet att organisationen vill spela i SHL och som spelare vill jag också vara där. Det är vårt mål.

– Jag ser verkligen fram emot att komma till Leksand. Det här blir min första gång i Sverige. Jag kommer från en stad med 2 300 invånare i USA (Hayward, Wisconsin) och vi har en mycket stark skandinavisk kultur där.

Då är Josh Passolt i Leksand

Förra säsongen spelade Josh Passolt i slovakiska Nitra. Där svarade han för 19 mål och totalt 41 poäng på 54 matcher i grundserien. Dessutom stod 30-åringen för sju mål och totalt 14 poäng på 19 matcher i slutspelet.

– Förra säsongen var överväldigande och en succé. Klubben fyllde 100 år, vilket firades. Vi vann både grundserien och mästerskapet.

– Det var mitt första mästerskap som professionell spelare och en fantastisk upplevelse från början till slut.

Jesper Ollas senaste värvning är Josh Passolt.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

När kommer du till Leksand?

– Jag kommer att vara i Leksand när träningen drar i gång i slutet av juli.