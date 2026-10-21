Nästa svenska i världens bästa liga

Josefin Bouveng spelar i PWHL nästa säsong.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

BARKARBY (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det fylls på med svenska spelare i PWHL. Förra säsongen spelade Maja Nylén Persson, Anna Kjellbin, Lina Ljungblom och Sara Hjalmarsson i ligan. I november åker dessutom Michelle Löwenhielm, Jessica Adolfsson och Thea Johansson över på PWHL:s camp för att försöka ta en plats i ligan, men redan nu står det klart att även Josefin Bouveng kommer att spela för nystartade Las Vegas efter fyra säsonger med collegehockey.

– Det var något helt nytt att komma från Gävle, först till Minnesota och sedan Las Vegas. Jag har hört att det ska finnas många fina områden runtomkring i Las Vegas och inte bara själva ”stripen” där, vilket jag är väldigt sugen på att se. Hajka, spela golf och få göra lite sådana saker, berättar Josefin Bouveng för hockeysverige.se och fortsätter med att berätta om hur just spel i Las Vegas blev aktuellt:

– I våras var det en draft som jag blev inbjuden till. Jag hade många samtal med flera general managers och kände att Las Vegas var det lag jag verkligen ville till, och då blev det så.

Efter fyra säsonger med collegehockey väntar nu alltså proffshockey i världens bästa liga för 25-åringen.

– Klart att jag är förberedd på att det kommer att vara tufft på det sättet att PWHL är världens bästa liga. Samtidigt hoppas jag kunna ta en stor roll i laget.

– Det har gått bra i Minnesota och jag hoppas kunna bygga vidare på det spelet: ta mig in i PWHL och spela i en offensiv roll där jag tror att jag gör mig som bäst.

Josefin Bouveng byter NCAA mot PWHL

Coach för Las Vegas är Kim Weiss.

– Hon har varit coach i Colorados AHL-lag. Jag har hört att hon har varit riktigt bra och omtyckt där.

– Jag har själv haft möten med henne och träffade henne också på draften. Hon verkar jätteprofessionell och väldigt bra. Hon kollade mina senaste matcher med landslaget och är jätteinvolverad i vad jag gör, vilket känns jättekul.

– Vi har haft en bra dialog om laget och allt sådant, så det ska bli väldigt spännande att få spela för henne.

Kim Weiss.

Närmast kommer alltså Josefin Bouveng från fyra säsonger med University of Minnesota Gophers, vilket har utvecklat henne mycket som spelare.

– Först och främst är jag mycket snabbare och gör allt mycket fortare. Jag tycker verkligen att jag fått ut mitt offensiva spel där borta, precis som jag fick i Brynäs. Jag har blivit bättre på att skjuta i trängre ytor, men jag har också förbättrat det defensiva – att kunna vara pålitlig över hela banan.

Vad har tiden i Minnesota gjort med dig som person?

– Jättemycket. Jag har fått väldigt mycket erfarenhet inom hockeyn, men också utanför isen. Jag har fått se en helt annan kultur och mött många roliga människor på vägen. Att få bo i ett helt annat land har gjort att jag klart har vuxit som person.

Ställdes mot landslagskompisarna

Under sina fyra säsonger i NCAA svarade hon för 56 mål och 142 poäng på 142 matcher, alltså ett snitt på en poäng per match.

– Jag är väldigt nöjd med min prestation. Sedan var min första säsong ganska tuff, men de andra tre gick väldigt bra på isen.

Josefin Bouveng efter att ha gjort mål mot Wisconsin i "Frozen Four".

Foto: Bailey Hillesheim/Icon Sportswire

– Det mest minnesvärda från hockeyn där: klart att göra mål mot Ohio, men framför allt mot Wisconsin när det var fullsatt, derby, heta känslor och varje mål betydde så mycket – det var en av de coolaste grejerna.

– Sedan också när vi fick spela Frozen Four på hemmaplan i Ridder Arena förra säsongen. Det var en väldigt cool upplevelse då det var slutsålt och att få spela inför alla Minnesotafans.

Hade du några dueller framför mål med Ohiosvenskorna Mira Jungåker och Jenna Raunio?

– Lite grann, men mina lagkamrater hade mer dueller med just de två, avslutar Josefin Bouveng med ett leende.