Spikade igen - i Östersunds seger

Hampus Hedman nollade Vimmerby. Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN / COP 245 / JA0293

Foto: BILDBYRÅN

Östersunds IK inkasserade en viktig seger på hemmaplan när laget besegrade Vimmerby HC med 3-0 i Östersund Arena. Efter en mållös och målsnål inledning klev hemmalaget fram i den tredje perioden och avgjorde tillställningen.

Anton Klint visade vägen för Östersund genom att bli tvåmålsskytt, där hans första fullträff kom i numerärt överläge i den första perioden och den andra i powerplay tidigt i akt tre. Vimmerby kämpade för att hitta en kvittering, men i stället kunde Filip Hesselvall punktera matchen definitivt genom att sätta 3-0 i shorthanded med drygt tretton minuter kvar på matchklockan.

Målvakten Hampus Hedman höll nollan efter att ha motat samtliga 21 skott från gästerna.

Matchfakta

Östersunds IK – Vimmerby HC 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)

Målskyttar: 1–0 (10:31) Anton Klint (Daniel Öhrn, Leo Sundqvist) PP1, 2–0 (45:01) Anton Klint (Daniel Öhrn, Leo Sundqvist) PP1, 3–0 (46:21) Filip Hesselvall (Fredric Jansson) SH1

Skott: 32–21 (8–5–19, 4–9–8)

Utvisningar: ÖST 1x2 min, VIM 5x10 min

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