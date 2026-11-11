Viggo Björcks jättemiss i natt: ”Alla fnissade”

Viggo Björck får vänta på första NHL-målet.

Foto: Viaplay (skärmdump/montage).

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"Du skojar med mig", utbrast kommentatorerna när Viggo Björck inatt var millimeter från att sätta sin första mål i NHL.

New Jersey Devils hade plockat ut målvakten med ett par minuter kvar att spela, och den 18-årige rookien fick läget att placera den i nät för sitt Winnipeg Jets. Där hamnade den också till slut, men inte där och då, via Björcks klubba. Svensken hade träffat stolpen, och fick sedan bjuda på ett stort leende när Kyle Connor inte gjorde samma misstag för 4–2 i matchen.

– Alla fnissade gott åt det och Viggo själv också, han är så en så glad kille. Jag tycker för övrigt att han svarade för en ny stark insats, säger coachen Scott Arniel till media efter slutsignal.

Fjärde 18-åringen att lyckas i Winnipegs historia

Det hjälpte självklart att Viggo Björck några minuter tidigare hade noterats för en assist vid det avgörande 3–2-målet. Poängen var hans fjärde för säsongen, i match nummer 19, och innebär också en svit över tre raka framträdanden.

Snackisen har tidigare varit att fjolårets JVM-hjälte inte kommit igång i produktionen, men nu är han endast den fjärde 18-åringen i Winnipeg Jets historia att assistera i tre raka matcher, bakom Dale Hawerchuk, Patrik Laine och Ilja Kovaltjuk.

Nattens stora snackis var i övrigt Connor Hellebuyck återkomst i Winnipeg, och det faktum att Devils valt att bänka honom.

Winnipeg Jets – New Jersey Devils: 4–2 (2–0, 0–2, 2–0)

Winnipeg: Dawson Mercer (2), Kyle Connor (2).

New Jersey: Jesper Bratt, Cody Glass.