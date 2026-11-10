Undvek terrordådet - blev matchhjälte ikväll

Stefan Milosevic blev matchhjälte. Foto: Bildbyrån/Viaplay skärmklipp

Under landslagsuppehållet var Stefan Milosevic med sin sambo i Krakow när en man öppnad eld och dödade flera personer på ett torg i den polska staden.

Paret hade passerat torget bara 20 minuter tidigare.

– Det är svårt att beskriva, för jag har aldrig upplevt den förut. Man bara rös i hela kroppen och blev helt tom. Sedan var det chock och efter ett tag kom alla ”tänk om”-tankarna, sa Milošević till Sportbladet .

Milosevic matchvinnare för Frölunda

Ikväll var han tillbaka på isen för sitt Frölunda HC när man gästade Växjö Lakers i Champions Hockey League:s första åttondelsfinal. En match Växjö länge såg ut att ro hem och skaffa sig fördel inför returen i Göteborg.

Liam Dower Nilsson gav visserligen Frölunda ledningen tidigt, men Jimi Suomi och Kalle Kratz såg till att Växjö var i ledningen med 2-1 efter 20 minuter.

I den andra perioden ökade Karl Henriksson på till 3-1, innan Bosse Meijer gav Frölunda kontakt och reducerade till 3-2.

I den tredje perioden kunde sen Graeme Clarke kvittera för Frölunda efter dryga minuten. När det återstod fyra minuter klev sedan Stefan Milosevic fram och avgjorde för gästerna. Hans första i CHL, och andra för säsongen.

Returen spelas i Göteborg nästa tisdag, 17 november.

Växjö - Frölunda 3-4 (2-1, 1-1, 0-2)

Växjö: Jimi Suomi, Karl Henriksson, Kalle Kratz

Frölunda: Liam Dower Nilsson, Bosse Meijer, Graeme Clarke, Stefan Milosevic