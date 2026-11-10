Sveriges galna kross - stjärnan: "Inte de här matcherna vi ser fram emot"

Efter söndagens seger mot Finland var det dags för Damkronorna att ta sig an hemmanationen Danmark i den tredje gruppspelsomgången. Inför matchen lyftes den danska målvakten (med svensk-danskt medborgarskap) Emma-Sofie Nordström fram som ett potentiellt spöke för Sverige.

Nog fick den danska burväktaren jobba. Sverige fullständigt sköljde över hemmanationen i den första perioden och vann skotten med 23-0 (!) och målen med 2-0.

Först kunde Lina Ljungblom ge Sverige ledningen drygt sju minuter in, innan Michelle Löwenhielm utökade strax innan den första akten var över.

-- Vi tar tag i det och gör dert vi ska, sa 2-0-målskytten efter den första perioden.

Sverige körde över Danmark

I den andra perioden fortsatte den svenska överkörningen. På knappa tre minuter gick Sverige från 2-0 till 5-0 efter mål från Ida Karlsson, Ebba Hedqvist och till sist Sara Hjalmarsson i powerplay.

Drygt halvvägs in i matchen kom även 6-0 när slog in en retur framför Nordström. Då var skotten 36-0 till Sverige.

Med knappt tre minuter kvar, med matchens 40:e skott, gjorde Ebba Hedqvist också 7-0.

-- Det är lite konstig match. Det gäller att vi fortsätter göra grunderna, för vi vet att det kommer komma matcher där det inte ser ut så här, sa Ebba Hedqvist efter två perioder.

-- Det är klart det är kul att få spela i anfallszon, men det är inte de här matcherna vi ser fram emot.

2005 släppte Kanada två skott på mål mot Kazakstan, och 2008 gjorde USA detsamma mot Schweiz. Det såg länge ut som att Sverige skulle slå det rekordet, men efter 50 minuter kom till sist danskornas första två skott på mål kort efter varandra - till publikens jubel. När Danmark sedan sköt sitt tredje skott på mål slapp man skrivas in i historieböckerna som sämst någonsin.

De kan Sverige få i kvartsfinal

Sverige vann till slut med 10-0 efter mål från Tilde Grillfors, Thea Johansson och Nicole Hall i den tredje perioden.

Värt att notera är att Sverige så sent som för fyra år sedan "bara" slog Danmark i OS med 3-1, där man gjorde det sista målet i tom kasse.

I och med den svenska segern tyder det mesta på att man i kvartsfinal nu ställs mot förloraren mellan Tyskland och Schweiz i Grupp A:s sista omgång, såvida man slår Japan i sista omgången.

Sverige - Danmark 10-0 (2-0, 5-0, 3-0)

Sverige: Ebba Hedqvist (2), Nicole Hall (2), Lina Ljungblom, Michelle Löwenhielm, Ida Karlsson, Sara Hjalmarsson, Tilde Grillfors, Thea Johansson