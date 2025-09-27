113 matcher. Mer tid än så behövde inte Josefin Bouveng för att bli den blott sjätte svenska spelaren att nå 100 poäng i NCAA.

Josefin Bouveng.

Foto: Michael Turner/ZUMA Press Wire/Alamy.

Josefin Bouveng är inne på sin fjärde säsong för University of Minnesota, där hon blivit en av lagets stora stjärnor. Och i natt nådde Damkronornas stjärnforward en riktigt mäktig milstolpe.

I samband med 11-0-segern (!) mot Boston College gjorde Bouveng ett av målen för Minnesota, och målet innebar att hon nu gjort 100 poäng i collegeligan. Det tog bara 113 matcher för 24-åringen att nå tresiffrigt antal poäng i NCAA.

Bouveng är den blott sjätte svenska spelaren att nå milstolpen. De övriga är Maria Rooth (232 poäng), Erika Holst (204), Elin Holmlöv (170), Sara Hjalmarsson (122) och Pernilla Winberg (111).

Inom kort lär också Thea Johansson nå 100 poäng. Johansson har inlett säsongen strålande med fyra mål på fyra matcher för University of Minnesota-Duluth och gjorde två mål i 4-0-segern mot Syracuse i natt. Hon står därmed noterad på 98 poäng på 113 matcher i collegeligan.