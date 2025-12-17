OS bästa back från 1968 är död
Tjeckisk hockey har sorg. Josef Horešovský har avlidit efter en tids sjukdom. Den tidigare storbacken gjorde två OS och fem VM för Tjeckoslovakien.
Tjeckiska klubben Sparta Prag låter meddela att tidigare storspelaren, Josef Horešovský, har avlidit efter en tids sjukdom.
Han föddes 1946 i Kladno i gamla Tjeckoslovakien och var en av landets stora backar under slutet av 1960 och början av 1970-talet. Fruktat skott, oöm och stenhård i spelet. Trots att han var 185 lång och vägde närmare 90 kilo var han dessutom snabb på skridskorna.
Började karriären i Kladno. Flyttade till Sparta Prag 1965 men gjorde mellan 1969 och 1971 två säsonger i Duklas Jihlava. Återvände sedan till Prag-klubben där han spelade till och med säsongen 1975/76. Avslutade karriären 1978 efter två säsonger med Motor Ceske Budejovice. Jobbade även som tränare mellan 1979 och 2008. Bland annat TPS Åbo 1990/91. Världsmästare 1972. Spelade två OS och fem VM. OS bästa back 1968. VM:s bästa back samma år. Många i Sverige minns honom också från VM-turneringarna i Stockholm 1969 och 1970.
Josef Horešovský blev 79 år.
