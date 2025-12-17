Tjeckisk hockey har sorg. Josef Horešovský har avlidit efter en tids sjukdom. Den tidigare storbacken gjorde två OS och fem VM för Tjeckoslovakien.

Josef Horešovský blev 79 år gammal.

Foto: Arkiv.

Tjeckiska klubben Sparta Prag låter meddela att tidigare storspelaren, Josef Horešovský, har avlidit efter en tids sjukdom.

Han föddes 1946 i Kladno i gamla Tjeckoslovakien och var en av landets stora backar under slutet av 1960 och början av 1970-talet. Fruktat skott, oöm och stenhård i spelet. Trots att han var 185 lång och vägde närmare 90 kilo var han dessutom snabb på skridskorna.

Började karriären i Kladno. Flyttade till Sparta Prag 1965 men gjorde mellan 1969 och 1971 två säsonger i Duklas Jihlava. Återvände sedan till Prag-klubben där han spelade till och med säsongen 1975/76. Avslutade karriären 1978 efter två säsonger med Motor Ceske Budejovice. Jobbade även som tränare mellan 1979 och 2008. Bland annat TPS Åbo 1990/91. Världsmästare 1972. Spelade två OS och fem VM. OS bästa back 1968. VM:s bästa back samma år. Många i Sverige minns honom också från VM-turneringarna i Stockholm 1969 och 1970.

Josef Horešovský blev 79 år.