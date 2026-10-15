Joonas Nättinen flyttar till Tyskland.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Efter att ha varit med och vunnit OS -guld med Finland 2022 flyttade Joonas Nättinen till Sverige för spel i HV71. Där var centern tänkt att bli en nyckelspelare hos den dåvarande SHL-nykomlingen. Nättinens tid i HV71 kom dock att präglas starkt av skador och sjukdomar.

Under sin första säsong i klubben noterades Nättinen för endast 3+3 på 23 SHL-matcher. Till säsongen 2023/24 utsågs finländaren till assisterande kapten men stod därefter för blott 2+8 på 30 matcher i HV71. Efter två säsonger i SHL lämnade Nättinen sedan HV och flyttade hem till Finland igen.

Joonas Nättinen skrev på för Ilves 2024 och tillbringade två säsonger i klubben. Han var lagkapten för Ilves i fjol, säsongen 2025/26, men fick lämna klubben efter säsongens slut. Därefter har 35-åringen gått klubblös och hans framtid har varit osäker.

Joonas Nättinen klar för Iserlohn Roosters i Tyskland

Nu har dock en lösning uppenbarat sig för centern. Joonas Nättinen skriver nämligen på för en ny klubb och under torsdagen presenteras veteranen av Iserlohn Roosters i Tyskland .

– Att spela i DEL tilltalar mig verkligen och jag ser fram emot att äntligen komma igång och ta ansvar här i Iserlohn, säger Nättinen via klubbens hemsida .

I Iserlohn Roosters blir Joonas Nättinen lagkamrat med svenskarna Robin Norell, Emil Johansson och Maximilian Eisenmenger. Han får också svenska tränare i form av Stefan Nyman och Tony Zabel som är huvudtränare respektive assisterande tränare i klubben.

– Joonas har tidigare visat att han kan ta ansvar på högsta nivå och hantera press. Han förväntas leda vägen på isen och hans erfarenhet och mångsidighet kommer att ge oss ytterligare alternativ för vårt spel, säger sportchefen Franz-David Fritzmeier.

Förutom HV71 har Joonas Nättinen också spelat för MoDo Hockey under säsongen 2014/15. I sin karriär har Nättinen gjort 34 poäng på 108 SHL-matcher. Han har även gjort en NHL-match för Montréal Canadiens , spelat fyra säsonger i KHL samt vunnit OS-guld med Finland 2022 och blivit CHL-mästare med JYP 2018.