Erbjöds till SHL-klubbar – sajnas upp

Jonne Tammela i Tampa Bay Lightning 2018.

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"Med tanke på hur tunn marknaden är skulle det inte förvåna om han snart landar i SHL", skrev Expressen i augusti gällande Jonne Tammela. Den tidigare juniorlandsforwarden som valdes av Tampa Bay Lightning i NHL-draften 2015, och som sedan vände hem till Finland fyra år senare.

Där och då kom Tammela från sin poängbästa säsong i Liiga hittills, med 16 mål och 18 assist. Ändå landade allt endast ett korttidskontrakt med Tappara, fram till 1 november. Nu, strax innan slutdatumen, har forwarden sajnats upp.

Det är KalPa som meddelar att man kommit överens med Tammela om ett kontrakt till 2026/27-säsongens slut.

– Jonne hade en stark säsong i ligan och han tillför med mer konkurrens och kvalitet till vår anfallsspel. Vi tror att Jonne passar perfekt in i vår spelstil. Det är fantastiskt att vi kan få in honom som förstärkning för resten av säsongen, säger KalPas sportchef Sami Kaartinen på lagets sajt.

Den nu 29-årige Jonne Tammela har varit i KalPa en gång tidigare. Det var nämligen där han som igenom som ung, innan Tampa kallade.