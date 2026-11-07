Lekkerimäki gör succé – berättar om genombrottet i NHL

Jonathan Lekkerimäki har inlett säsongen starkt i Vancouver.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Vancouver Canucks har inlett NHL-säsongen på ett mycket svagt sätt och är hela ligans sämsta lag. Trots allt finns det några ljusglimtar i mörkret. En av dom är Jonathan Lekkerimäki som inför nattens match mot Edmonton Oilers svarat för sex mål och totalt 14 poäng på 18 matcher. Med det ligger han trea i Canucks poängliga efter Elias Pettersson (den äldre) och Brock Boeser.

Det har inte varit någon spikrak resa in i NHL för 22-åringen, men alla svängar upp och ner mellan NHL och AHL senaste tre säsongerna har utvecklat honom både som spelare och person.

– Det har såklart, som du säger, utvecklat mig som person och spelare då det varit lite upp och ner, säger Jonathan Lekkerimäki till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tycker att jag nu fått med kontinuitet och hittar mitt spel på ett annat sätt. Det har varit bra och tycker att jag trivs bättre nu i gruppen och laget. Att jag har varit uppe och nere och spelat med olika spelare för att hitta mitt spel har såklart varit utmanande.

"Det är svårt att ha tålamod som hockeyspelare"

Hur har tålamodet prövats då du åkt upp och ner mellan Vancouver och Abbotsford?

– Det är svårt att ha tålamod som hockeyspelare. Man vill alltid spela så mycket och med dom bästa som möjligt.

– Jag tycker det ändå har varit helt okej, litat på processen och tagit det dag för dag.

Hur ser du på din inledning av den här säsongen?

– Jag tycker att det varit bra. Fått mycket förtroende, spelar första powerplay och så där.

– Nu har jag spelat med olika. Förut var det lite med ”EP” (Elias Pettersson) och (Jake) DeBrusk, men coachen brukar mixa om ganska mycket.

Jonathan Lekkerimäki har äntligen börjat få utdelning på NHL-nivå.

Foto: Bob Frid-Imagn Images

Jonathan Lekkerimäki hyllar tränaren: "Gillar att spela för honom"

Du har fått mycket förtroende av coachen, Manny Malhotra, handlar det om att du fått förändra ditt spel mycket eller kan du spela på samma sätt som du gjorde hemma i Sverige?

– Jag känner att jag kan spela mitt spel och vet vad jag behöver göra för att klara mig på den här nivån.

– Jag gillar Mannys system som vi har. Han får ut mycket av mig och jag gillar att spela för honom. Han vet vad han vill se mig göra och jag tycker att vi haft en bra relation genom åren.

Hur skulle du beskriva hans ledarskap?

– Jag tycker att han är väldigt tydlig. Han går igenom systemet och hur vi ska spela mycket. Nu är det min tredje säsong som jag har honom så jag vet hur han vill att vi ska spela. Han har, som sagt var, en tydlighet som är bra.

Tuff start för Canucks: "Inte som vi förväntade oss"

Vancouvers säsongsinledning har varit allt annat är bra. Bara sju inspelade poäng på 18 matcher.

– Den har varit tuff. Inte som vi förväntade oss. Vi måste lära oss varje kväll, försöka ta med oss något positivt därifrån och vi ska se till att försöka vinna lite nu.

Ni är många svenskar i laget och så har det alltid varit, blir det mycket kritik mot er när inte laget presterar?

– Jag vet faktiskt inte och jag lyssnar inte så mycket på media. Jag ”fokar” på det jag kan påverka och försöker hålla mig borta från det andra.

Lekkerimäki har fått spela en del med Jake DeBrusk under hösten.

Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Hyllar Elias Pettersson

En annan som inlett säsongen starkt är Elias Pettersson (den äldre). Han har så här långt svarat för fyra mål och totalt 18 poäng på 18 matcher.

– Jag har spelat lite med honom. Jag tycker att är väldigt skicklig och jobbar hårt, vilket har varit kul att se.

Vad ska ni göra för att vända den negativa trenden laget är inne i?

– Bara att fortsätta jobba hårt och lita på processen. När hittar det så hittar vi det. Jag tror inte att vi är så långt ifrån att börja vinna matcher, avslutar Jonathan Lekkerimäki.