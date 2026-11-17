Jonas Ahnelöv är tillbaka i Leksand.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

Så var det klart. Efter en del spekulationer bekräftar Jonas Ahnelöv nu Expressens nyhetsavslöjande för Hockeysverige.se: Det blir spel för Leksand resterande delen av säsongen. Det efter att förra säsongen spelat för Södertälje där han varit en av lagets ledande spelare.

– Jag kände att jag ville åka hem och visste inte om jag ville fortsätta spela eller inte, berättar Jonas Ahnelöv då hockeysverige.se frågar om varför det inte blev någon fortsättning i Södertälje.

– Sedan har jag känt senaste tiden då jag kört med Häradsbygden, och med mig själv på isen och så vidare, att jag velat köra en sista sväng.

Jonas Ahnelöv har under sommaren och hösten tackat nej till flera klubbar både i Sverige och runt om i landet.

– Ja, jag har faktiskt tackat nej till lite olika lag och då även i utlandet.

Du spelade i Slovakien två säsonger, har det lockat att åka tillbaka dit ner?

– I Bratislava och där trivdes jag jättebra. Jag kände att skulle det vara något fick det bli i Leksand så jag får vara med familjen samtidigt som jag är trött på att flyga omkring själv.

– Nu börjar barnen bli så pass stora att dom kanske tycker det kan vara kul att se pappa spela här hemma, skrattar Jonas Ahnelöv.

Jonas Ahnelöv har tidigare spelat i Leksand mellan 2019 och 2023.

Räknar med papparoll i laget

Vad låg bakom beslutet att det blev Leksand igen?

– Jag har haft snack med ”Jeppe” (Jesper Ollas) och med (Johan) Hedberg. Det lät som att dom ville ha in en back med den spelstilen jag har. Få in lite size.

Vilka förväntningar har du på comebacken i Leksand?

– Jag ska gå in och spela det spelet jag gör. Spelet dom tog dit mig för och inte hålla på med något annat.

– Antagligen tar jag papparollen där bak och försöker hjälpa våra yngre spelare framåt.

Pappa även i omklädningsrummet?

– Ja, det tror jag nog. I omklädningsrummet kommer jag alltid vara mig själv. Det är också vad jag saknat eftersom det är kul att få vara i omklädningsrummet och snacka en massa skit.

Har följt Leksand under säsongen

Eftersom Jonas Ahnelöv bor i Leksand har han såklart följt Leksands säsong och är imponerad av det han sett.

– Jag har sett laget ganska mycket. Grabben är en sån där powerbreake-kille nu och tjejen har börjat spela hockey och har varit matchens knatte.

– Jag tycker att dom har sett riktigt stabila ut. Det är en väldigt bra fart på grabbarna och det ser ut som det är ett roligt spel samtidigt som dom har kul tillsammans.

När gör du din första träning med laget?

– Det vet jag faktiskt inte eftersom dom åkte till Nybro idag. Sedan är det match imorgon.

– Jag har inte pratat med ”Jeppe” om det så vi får se vad planen är, avslutar Jonas Ahnelöv.