IIHF:s hemsida ligger nere under tisdagen.

Foto: Bildbyrån & Skärmdump (IIHF.com)

Efter några turbulenta veckor meddelade IIHF i helgen att Ryssland kommer att stängas av från den kommande JVM-turneringen i Kanada, trots att CAS gett Ryssland grönt ljus att delta i turneringen. Detta till följd av att den kanadensiska regeringen har sagt att de inte kommer att godkänna de ryska spelarnas visum .

På tisdagsmorgonen hade IIHF:s hemsida hackats. Enligt SVT pryddes sajten av en bild på ryskt firande med tillhörande rubrik "Rädda för att möta Ryssland?" och underrubrik "Ni stängde av det enda laget som ni inte kan slå", fast skrivet på engelska.

Enligt SVT var bilden synlig på IIHF:s hemsida under några minuter under förmiddagen, innan sajten gick ner. Vid lunchtid ligger hemsidan fortfarande nere.

”Tillfälligt otillgänglig. Vi utför för närvarande underhållsarbete”, går att läsa på sajten.

Ryssland har inte tillåtits att delta i IIHF-turneringar sedan landet inledde sitt anfallskrig mot Ukraina i februari 2022.