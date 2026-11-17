USA plockade hem guldet. Kanada kom på silverplats och Sverige spelade hem ett välförtjänt och efterlängtat brons i VM. VM-turneringen har haft en hel rad spelare från SDHL, men hur har det egentligen gått för dom?
Hockeysverige.se bjuder här på en statistisk sammanställning av SDHL-klubbarnas VM-spelare 2026.
LÄS VIDARE MED PLUS
Månadsvis
79 kr/mån
- Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
- Ingen bindningstid
- Förnyas automatiskt
- Avbryt när som helst!
Årsvis
659 kr/år
- Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
- Förnyas automatiskt
- Avbryt när som helst!
Vänligen logga in för att genomföra ditt köp av Plus.