USA plockade hem guldet. Kanada kom på silverplats och Sverige spelade hem ett välförtjänt och efterlängtat brons i VM. VM-turneringen har haft en hel rad spelare från SDHL, men hur har det egentligen gått för dom?

Hockeysverige.se bjuder här på en statistisk sammanställning av SDHL-klubbarnas VM-spelare 2026.