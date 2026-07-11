Johan Hult om HV71 i SHL 2026/2027.
Johan Hult om HV71 i SHL 2026/2027.
Intervju

Sportchefen om nyförvärven - och ovanliga målvaktssituationen

Publicerad 11 juli 2026 16:30
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Johan Hult är tillbaka som sportchef i HV71 - till sin egen förvåning. I en stor intervju med hockeysverige.se berättar han om:

  • Beslutet att återvända.
  • Åren vid sidan av.
  • Kaoset i HV71.
  • Hur det blir att ha tidigare sportcheferna kvar i klubben.
  • Förändringarna som behöver göras.
  • Nyförvärven.
  • Målvaktssituationen.
  • De är tilltänkta som centrar.

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– Vi har under en tid tittat på vem som ska leda den sportsliga organisationen för herrlaget i framtiden och kommit fram till att vi behöver få in ny kraft och ny energi på sportchefspositionen.

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