Sportchefen om nyförvärven - och ovanliga målvaktssituationen

– Vi har under en tid tittat på vem som ska leda den sportsliga organisationen för herrlaget i framtiden och kommit fram till att vi behöver få in ny kraft och ny energi på sportchefspositionen.

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