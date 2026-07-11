Sportchefen om nyförvärven - och ovanliga målvaktssituationen

– Vi har under en tid tittat på vem som ska leda den sportsliga organisationen för herrlaget i framtiden och kommit fram till att vi behöver få in ny kraft och ny energi på sportchefspositionen.
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