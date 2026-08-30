"Det blev en sorg – jag led med alla och hela byn"

Johan Hedberg öppnar upp om sorgen – och uppdraget att föra Leksand tillbaka.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Leksand är tillbaka i HockeyAllsvenskan . Det efter sju raka säsonger i SHL. Coach vid degraderingen var Johan Hedberg, men i stället för paniksparkningar valde klubben att behålla honom även i HockeyAllsvenskan. Det visar på att han har ett stort förtroende inom föreningen, men det var med tunga steg han stängde förra säsongen.

– Egentligen tog det lång tid att stänga den. Det var dels mycket att gå igenom känslomässigt och det sorgearbete som blev, berättar Johan Hedberg när hockeysverige.se träffar honom för en intervju på läktaren i Tegera Arena.

– Sedan var det ganska snabbt in i elden igen. Sätta saker och ting för att komma framåt. Men det var rätt tunga veckor, vilket jag lugnt kan säga.

Du som uppväxt här, hur var känslan hos dig när Leksand spelade sig ur SHL igen?

– Det var jättetufft. Framför allt när jag vet hur mycket det betyder för killarna som spelar, folket på läktaren, supportrar och så vidare. Jag led med alla och hela byn. Det blev en sorg.

– Nu får vi försöka börja på något nytt, fräscht och bygga upp igen.

Hur snabbt bestämde du dig för att köra vidare som tränare för Leksand?

– Jag hade aldrig några tveksamheter över att jag ville vara kvar. Skulle klubben sagt åt mig att man ville ha någon annan då hade det varit så, men jag hade ingen tanke någon gång att jag inte ville vara med på det.

Som en tvättäkta leksing tog SHL-uttåget extra hårt för Johan Hedberg.

Foto: Bildbyrån

Det blir Leksands nyckel i HockeyAllsvenskan

Nu får du bygga en mer eller mindre helt ny trupp och i en ny serie, vad blir nycklarna om ni ska vara ett topplag i HockeyAllsvenskan?

– Att vi har en bra mix av rutinerat och ungdomligt. Dels kostnadsmässigt sett, dels för att hålla energin uppe och drivet framåt.

– Du kan inte gå in i en säsong med bara juniorer med skicklighet utan du behöver pjäserna som varit med under flera säsonger och vet vilka ”ups and downs” som blir.

– En bra mix av karaktärer och spelartyper tror jag är jätteviktigt. Så är det i och för sig oavsett vilken liga du är i.

Hur har du och Jesper Ollas jobbat för att hitta rätt spelare till den här mixen?

– Hela staben har varit väldigt tajta i det, jag ”Pajen” (Niklas Persson), Mattias Ritola, (Alexander) Millner, Petter (Carnbro) och Jeppe (Ollas). Det har varit ett gemensamt arbete.

Arvid Eljas var den förste Leksandsspelaren att följa med ner till Allsvenskan.

Foto: Ronnie Rönnkvist

"Jag är glad både för vår och Gidlöfs skull att han tog det här beslutet"

Vad har varit din roll i det här gemensamma arbetet?

– Samma som alla andras. Först och främst handlade det om vilka vi ville ha kvar. Det viktigaste saken för oss var att få kvar en kärna av folk vi hade hoppats på. Alla fick vi givetvis inte kvar, men när Arvid (Eljas) räckte upp armen och sa ”jag är med” var det en otroligt viktig gest för oss, föreningen och fansen, att man fick se ”okej killarna vill”.

– Det var ett viktigt signalvärde i det Arvid gjorde. Sedan valde ”Lunkan” (Alexander Lundqvist) och (Oskar) ”Langen” att stanna och dom är superviktiga kulturbärare för oss. Du kan inte tappa för många för då tappar du även identiteten.

– Jag har sett många lag som tappat för många samtidigt och att det då också blir problem. HV71 gjorde det, vi gjorde det liksom flera andra lag.

En annan nyckelspelare som valde att stanna i Leksand kommande säsong är Marcus Gidlöf.

– Superviktigt. Vi hade tre målvakter som vi tyckte väldigt mycket om, Filip (Larsson) , Gidlöf och Robin (Christoffersson) .

– Det var en jättetidig process att vara på Gidlöf om att det här skulle vara bra för honom. Millner drog givetvis ett jättelass där och dom båda har en väldigt tät kontakt.

– Jag är glad både för vår och Gidlöfs skull att han tog det här beslutet, säger Johan Hedberg samtidigt som vi tittar ut på en ganska intensiv värmning inför mötet i Ludvika mot norska Frisk/Asker.

Marcus Gidlöf kommer att bli väldigt viktig för Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Så ska Leksand nå SHL: "Där kan man inte fuska"

Johan, vad är styrkan i den här gruppen ni har där ute på isen?

– Dom har kommit ihop sig som lag väldigt, väldigt bra. Killarna verkar ha roligt ihop, det är ett bra surr och en bra tävling på träningarna.

– Jag tycker att det är karaktärer som konstant är små arga. Då blir det ett driv i träningarna, kamp, och ingen vill förlora, vilket är jätteviktigt för att hålla standarden på träningarna.

Vilka erfarenheter tar du med dig från förra säsongen och vad vill du utifrån det förändra i ditt ledarskap inför kommande säsong?

– Jag har ännu mer erfarenheter i min ryggsäck givetvis med saker och ting jag lärt mig. För oss handlar det om den dagliga verksamheten. Att hålla en nivå i det dagliga som är så hög som möjligt.

– Att inte bara gå för kortsiktiga mål. Ja, vi vill absolut gå upp SHL. Det är vårt ultimata mål med säsongen. Men vi ska också fortsätta utvecklas som förening, spelare och grupp.

– Att vi kommer hit idag med fokus på att vi lägger tid i gymmet, är noga med hur vi äter och förbereder oss inför träning och match. Resultaten blir resultat av hela processen. Där kan man inte fuska utan den måste gås igenom.

Johan Hedberg hoppas kunna leda Leksand tillbaka till SHL igen.

Foto: Ronnie Rönnkvist

"Just att få fram ur egna leden tycker jag är jätteviktigt"

Hur viktigt är det att gå upp till SHL redan efter en säsong jämfört med att se det som ett långsiktigt mål?

– Både och. Jag tycker inte att finns en höna eller ett ägg. Det viktigaste för oss är egentligen att få allting på plats. Få ekonomin stabil, föreningen välmående, göra bra saker över tid och inte behöva sitta med konkurshot över oss. Det är absolut viktigaste.

– Självklart hjälper det att vara i högsta serien, men om så inte är fallet får vi inte stå och falla med det.

– Vi har en fantastisk junioravdelning. Det ser vi om inte annat med alla killar som är uppe här nu och som kommer från egna leden. Vi ska göra något bra av det. Det ska också vara en stor kärna av Leksands IF framöver. Det är så vi kan bygga något hållbart.

– Tittar vi till exempel på lag som Skellefteå som bygger mycket på egna killar som dom får forma och driva för att kanske sedan bli kärnan i deras grupp. Sedan kan du alltid spetsa med lite folk utifrån. Just att få fram ur egna leden tycker jag är jätteviktigt.

Ni har en nordamerikansk back på tryout, Nathan Staios, hur är statusen där?

– Han är fortfarande på tryout. Han har haft en jättefin start på säsongen, men är en kille som varit borta 16 månader från hockeyn.

– Spelsugen givetvis, men har en del saker han måste komma i gång med igen, matchtempo och allt det där. Det han visat upp så här långt visar att det är en skicklig hockeyspelare så det råder det inget tvivel om, avslutar Johan Hedberg.