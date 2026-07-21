Profilen återvänder - klar för allsvenskt spel

Joakim Thelin under tiden i Oskarshamn.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Pappa Mats Thelin är en ikon i AIK. Mellan 2016 och 2018 spelade även sonen Joakim Thelin i klubben och blev populär på Hovet med sin tuffa spelstil. Det blev två säsonger i klubben innan han valde att gå vidare i karriären.

Valet föll då på Oskarshamn.

Där var forwarden med och spelade upp klubben i högsta ligan. I kvalet klev han då fram med sex mål på tolv matcher och blev en av de stora hjältarna. Det blev sedan ytterligare tre säsonger i klubben, där samtliga var i SHL.

Joakim Thelin tillbaka i Sverige

Nu är han tillbaka i Sverige och Hockeyallsvenskan. Den här gången blir det då spel på Gotland i Visby/Roma.

– Joakim är en spelare med stor erfarenhet och dokumenterad offensiv kvalitet. Han har spelat många år på hög nivå och varit en ledande spelare i Danmark under en längre tid. Vi får in en forward med bra spelsinne, offensiva spetskvaliteter och en professionalism som kommer att betyda mycket för vårt lag, säger sportchef André Lundholm i ett pressmeddelande .

Joakim Thelin kommer senast från tre starka säsonger i Danmark där han 2025 vann danska mästerskapet. I slutspelet var svensken också trea i poängligan. Nu är 33-åringen alltså klar för den allsvenska nykomlingen.