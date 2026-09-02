Efter tuffa tiden i Brynäs – fick nytändning i Tyskland

Joacim Eriksson har hittat rätt i Tyskland.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Silas Stein/dpa/Alamy

Efter två säsonger i Brynäs lämnade Joacim Eriksson Brynäs för spel i Tyskland. Med sig i bagaget hade han spel i Nordamerika, VM -spel, KHL-spel samt SM-guld med Skellefteå . Nu väntade i stället tyska ligan och spel för Schwenninger Wild Wings i Helios Arena som tar drygt 5 000 åskådare. Idag skriver vi september 2026 och Joacim Eriksson kommer inom kort inleda sin sjunde säsong i sin tyska klubb.

– Från början, när jag åkte ner, visste jag inte jättemycket, men hade hört att det var en helt okej liga. När jag väl kom ner och efter första säsongerna tyckte jag att det var mycket bättre än vad jag hade tänkt mig, berättar Joacim Eriksson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Efter varje år jag varit här tycker jag att ligan utvecklats. Alla lag vill ta steg. En rolig hockey, väldigt bra fans och ett bra ställe att vara på.

Speciella säsongen efter flytten till Tyskland

Första säsongen i Wild Wings blev speciell för 36-åringen från Hedesunda.

– Det hade vi inga fans på läktaren eftersom det var corona-året. Lite speciellt, men hockeyn var rolig och jag tycker att jag kom in i laget ganska snabbt. Det gick bra och var kul.

Hur upplevde du tiden i Tyskland vid sidan av då det var corona?

– Det var lite speciellt om jag tänker på hur det var i Sverige. Lite mer restriktioner här med restauranger, på kvällarna skulle man vara hemma vissa tider och så där.

– Dessutom väldigt mycket tester. Man kom in i det också och blev en vana så jag tycker att det flöt på ganska bra.

Joacim Eriksson har varit en toppmålvakt i DEL under flera års tid.

Foto: Silas Stein/dpa/Alamy

Fick ikonen som målvaktstränare

Joacim Eriksson var inte ensam svensk i Schwenninger Wild Wings första säsongen. I laget spelade även Andreas Thuresson och tränare var Niclas Sundblad och Gunnar Leidborg.

– Det var faktiskt jätteskönt och gjorde det väldigt enkelt för mig att komma in i laget. Jag kunde prata med dom om hur allt funkade här och allt et där. Jag hade verkligen jäkligt roligt så det var bra.

Gunnar Leidborg, en gång i tiden stormålvakt i AIK, var dessutom målvaktstränare.

– ”Lejdan” och Sundblad körde tillsammans. Jag hade lite snack med ”Lejdan” och jag tyckte att det fungerade bra.

Blev det mycket skratt?

– Han är rolig, så det var kul, säger Joacim Eriksson med ett skratt när han tänker tillbaka på målvaktsikonen.

Joacim Eriksson hade ett par tuffa år i Brynäs innan flytten till Tyskland.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Joacim Eriksson utsågs till ligans bästa målvakt – efter tiden i Brynäs

Blev det en omställning målvaktsmässigt?

– Jag tycker att det var lite mer rakare och offensiv hockey. Det hände lite mer och jag fick jobba mer.

– Det var, som sagt var, en väldigt rolig hockey. Speciellt i vårt lag och i början var det mycket skott i varje match. Eftersom det hände mycket gällde det att vara på tårna hela tiden.

Redan första säsongen utsågs Joacim Eriksson till Årets Målvakt i tyska ligan.

– Det rullade på väldigt bra den säsongen. Som vi spelade var det egentligen bara för mig att kriga på. Sedan tycker jag att vi spelade på ett sätt som hjälpte mig som målvakt.

Vad betydde själva utmärkelsen för dig?

– Klart att den var viktig. Jag kom från en lite tuffare tid i Sverige där vi inte riktigt fick till det. Det blev såklart som en nytändning för mig att komma till Tyskland och bevisa att jag fortfarande hade väldigt mycket hockey i mig.

Joacim Eriksson var en hyllad guldmålvakt i Skellefteå 2013.

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Har utgående kontrakt nästa år – svarar om framtiden

Nu väntar alltså säsong sju för 36-årige målvakten i Schwenninger Wild Wings.

– Vi trivs väldigt bra som familj här. Allt är väldigt enkelt och klubben tar bra han om oss.

– Hockeyn är väldigt rolig och jag känner mycket glädje, så det är väldigt många bitar som gjort det enkelt för mig att stanna. Dessutom har vi bra fans runt laget.

Hur stort är intresset för laget och känner folk igen dig när du är ute på stan?

– Ja, det skulle jag säga. Intresset är stort och ibland när jag går någonstans kan det komma fram någon som vill heja och prata lite.

Har du under åren haft möjligheten att återvända till Sverige?

– Jag har haft lite intressen samtidigt som jag har haft dörrar öppna. Vi har trivts så bra utomlands så att jag stannat kvar här har varit ett bra val. Det har, som sagt var, funnits intressen, men vi får se i framtiden.

Kontraktet går ut efter säsongen, hur går tankarna framåt?

– Jag håller, som sagt var, alla dörrar öppna, så vi får se.

Vilka förväntningar har du på kommande säsongen?

– Jag tycker ändå vi ska kunna ta steg från förra säsongen. Sedan ska vi få ihop laget och kemin i kedjorna, men det känns som klubben gjort bra värvningar och jag tycker ändå att vi ser spännande ut.

– Vi förlorade i kvarten förra säsongen så att ta sig vidare därifrån är målet den här säsongen, avslutar Joacim Eriksson.