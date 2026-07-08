Svensken stannar i USA - skriver AHL-kontrakt

Jesper Vikman under en träningsmatch med Vegas.

Foto: Robert Edwards-Imagn Images / USA TODAY Sports

Jesper Vikman skrev säsongen 23/24 på ett NHL-kontrakt med Vegas Golden Knights. Där har det blivit spel i AHL de senaste säsongerna. I mars blev han sedan trejdad till Washington Capitals. Där har nu kontraktet gått ut.

Svensken har sedan gått klubblös sedan free agency öppnade för en vecka sedan.

Men nu har 24-åringen gjort klart med en ny klubb till nästa säsong. Det blir då spel i Tucson Roadrunners i AHL. Det är AHL-laget till Utah Mammoth, där väntas svensken Noel Nordh spela nästa säsong.

Jesper Vikman skriver AHL-kontrakt

Jesper Vikman har gjort 41 matcher i AHL och 58 i ECHL under de senaste åren. Innan det spelade svensken för Vancouver Giants i WHL. Hemma i Sverige tillhörde målvakten AIK där han också gjorde åtta A-lagsmatcher innan flytten till Nordamerika.

Det nya kontraktet med Tucson är skrivet över den kommande säsongen.