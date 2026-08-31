"Jag skulle ljuga om jag sa att inte SM-guld är vårt mål"

Jared Cipparone är ny huvudtränare i Frölunda.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

SOLNA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Redan 2013 klev Jared Cipparone in som coach i dåvarande Riksserien. Då som tränare för Segeltorp. Efter det har han coachat Djurgården, AIK och de senaste fyra säsongerna MoDo. Cipparone har även varit assisterande coach åt Leif Boork i Damkronorna. Nu väntar en ny utmaning för 40-åringen – som bland annat har en bakgrund som spelare i Hockeyettan med Järfälla – att ta över efter Erika Holst i Frölunda HC Dam.

– Frölunda förklarade vad man var ute efter och hur man jobbar. Jag såg det som en möjlighet i min coachningskarriär som skulle vara svår att säga nej till, säger Jared Cipparone till hockeysverige.se och ser tillbaka på tiden i Modo som en bra period.

– Det var fyra fina år som var bra för min utveckling som coach. Vi hade ett ungt lag som överpresterade varje säsong. De unga spelarna i Modo utvecklades snabbt.

– Samtidigt fick jag jobba med bra människor där, framför allt Björn (Edlund). Vi jobbade nära varandra och hade samma idéer, men vi hade också en bra kommunikation om det var något vi inte var överens om. Så det är fyra år jag är väldigt tacksam över.

Nu när du tar över efter Erika Holst kommer ni vara ett av lagen som jagar Brynäs, hur tänker du kring det?

– Jag tror att vi måste titta på prestation före resultat. Om vi tittar på hur förra säsongen var för Frölunda så vann de många matcher i rad, sedan fick de lite problem.

– Vi vet att vi inte kommer att vinna alla matcher, så vårt fokus kommer att ligga på att bli bättre varje dag på träningarna och på matcherna, samt att prestationen känns bra.

– Vi vet att konkurrensen med de andra lagen är tuffare nu. Jag tycker att vi har en bra mix av många fina personligheter, från unga spelare till personer med mer erfarenhet. Så här långt har det varit en bra grupp att jobba med.

Jared Cipparone om första tiden i Frölunda

Frölunda har en stark bredd den här säsongen, något Jared Cipparone tycker är viktigt.

– Jag tror att det kommer att vara superviktigt. Det var något vi försökte få till i MoDo så att vi kunde använda oss av fyra femmor, och det är definitivt något vi kommer att kunna göra i Frölunda.

– Det skapar tävling på träningarna och skruvar upp tempot. Det kan bli tufft för andra lag att möta oss eftersom vi har en sådan bredd i laget. Vi är inte beroende av en enskild kedja. Jag tror att det kan bli en stor fördel för oss.

Jared Cipparone var huvudtränare för MoDo i fyra år.

Foto: Bildbyrån.

Hur har den första tiden varit i Frölunda?

– Väldigt bra. Det har varit annorlunda på ett positivt sätt. Jag har ett bra stöd från Kim (Martin Hasson) och (Christian) Lechtaler.

– Jag tycker också att spelarna har accepterat min stil, så det har varit väldigt positivt så här långt.

– Vi hade också en riktigt bra resa till Davos som jag tycker gjorde att vi fick ihop laget ännu bättre. "So far so good".

Lång skadelista i Frölunda

Var resan till Davos viktig just för att få ihop gruppen ännu mer?

– Ja, absolut. Vi har många skador så vi spelade inte exakt med det lag vi kommer att ha i den första seriematchen. Vi hade ändå möjligheten att ta med oss alla spelare dit ner, även de skadade spelarna.

– Matcherna var bra och det var kul att vi vann, men det viktigaste var ändå att vi kunde spendera fem dagar tillsammans och lära känna varandra lite mer. Inte bara spelarna emellan, utan även för oss coacher och ledare. Jag tycker att vi i dag är en mycket bättre grupp än innan vi åkte ner.

Felizia Wikner Zienkiewicz och Hanna Olsson.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hanna Olsson, Lisa Johansson, Moa Stridh, Emilia Vesa och Felizia Wikner Zienkiewicz är alla skadade.

– Vi har fem landslagsspelare skadade. Moa spelar visserligen i juniorlandslaget, men är en stor talang som kommer att ha en fin framtid. – Det är klart att vi vill ha alla med, men personligen får jag nu möjligheten att se alla våra juniorer. Det ger också möjlighet för en del av tjejerna att kliva in i olika roller. – När de skadade spelarna kommer tillbaka kommer vi att ha flera nya kedjeformationer. Jag tror att det kommer att vara en fördel i slutet av säsongen att vi har gått igenom det här.

Värvat två ersättare

Nu har Frölunda plockat in två nya spelare för att bredda truppen, inte minst då man har många spelare på skadelistan: Julia Liikala och Michaela Pejzlová.

– Det är bra människor. Jag mötte dem för två veckor sedan när jag var nere och tittade på landslagsturneringen.

– Tjejerna i laget känner till dem som spelare. Det är hårt arbetande och väldigt skickliga spelare. Spännande nyförvärv.

– I situationen vi är i nu kommer de att hjälpa oss mycket, men även när vi har alla skadade spelare tillbaka kommer de att vara väldigt, väldigt viktiga för oss.

Ni var i final förra säsongen, vad blir målsättningen den här säsongen?

– Att vinna SM-guld. Vi vet vilka förväntningar som finns och att vinna guldet är målet, men det är inte där vi har fokuset i dag utan det ligger på den dagliga processen.

– Vi vill vara som bäst i slutet av säsongen, men jag skulle ljuga om jag sa att SM-guld inte är vårt mål, avslutar Jared Cipparone.