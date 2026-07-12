Jansson: Det är en förlust för svensk hockey
Krönikor

Jansson: Det är en förlust för svensk hockey

Publicerad 12 juli 2026 12:30
Martin Jansson
Martin Jansson
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Vi fick bara en säsong av Viggo Björck i SHL.
Jättelöftet åker över för att slå sig in i NHL och känslan är att det inte bara är ett slag för Djurgården - utan för svensk hockey.

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Vi kan tycka vad vi vill om att NHL plockar de unga spelarna som de vill. Det är ingen nyhet för någon och efter draften tappar klubbarna en stor del av makten, för att inte säga all makt.

Just beskedet som kom i natt hade jag på känn, men jag hoppades att så inte skulle bli fallet.

Jag tror att Viggo Björck kan slå sig in i Winnipeg Jets nästa säsong, inget snack om det. Samtidigt hade han fått nycklarna till Djurgården. Att vara förstacenter, leda ett lag och verkligen blomma ut till att bli en stjärna på SHL-nivå.

Det är något som jag hoppade väldigt mycket på att få se - och känslan är att svensk hockey blir berövade på ett genombrott.

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Den här artikeln handlar om:

Winnipeg JetsNHLDjurgårdens IF HockeyIvar StenbergViggo BjörckSHL