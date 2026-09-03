Guldkedjan återförenad - 15 säsonger senare

Jakob Silfverberg, Calle Järnkrok och Johan Larsson är återförenade.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Brynäs IF föll på Hovet mot Djurgården i deras näst sista match inför säsongsstarten. Laget har blandat och gett under försäsongen. Samtidigt som den stora snackisen runt laget så klart är Calle Järnkrok.

Forwarden har vänt hem efter en lång tid i Nordamerika. I sin comeback i Brynäströjan hamnade han på en kant bredvid Johan Larsson och Jakob Silfverberg.

De tre spelade också tillsammans under våren 2012, när Brynäs vann sitt senaste SM-guld.

– Larsson har jag spelat mycket med men att få chansen att spela med Calle tror jag kan bli riktigt bra. Vi hade några chanser men lyckades inte trycka dit nån, tyvärr. Jag tycker det kändes bra och det var kul att lira. Vi får se vad framtiden erhåller men jag tycker det kändes spännande i dag, säger Silfverberg.

Vad var din reaktion när värvningen blev klar?

– Jättekul, jag har mött honom otroligt lite där borta trots att vi har varit där samtidigt. Jag tycker det ser ut som att han har bra krut kvar i kroppen och en jäkla energi, bra fart. Jag tror han kommer bli otroligt viktig inte bara på isen utan även utanför. En härlig boost för oss i laget.

Jakob Silfverbergs tips till Calle Järnkrok

Jakob Silfverberg är nu på väg in i sin tredje raka säsong i Brynäs sedan han återvände efter många år i Nordamerika. Samma resa som nu Calle Järnkrok ska göra.

De båda har också stora förväntningar på sig. Dels som gamla guldhjältar i staden men även med tanke på de gedigna meritlistorna som de har byggt upp under åren.

– För mig var den största utmaningen att man vill otroligt mycket i början. Man vill otroligt mycket och man vill vara med och bidra framåt, man vill bidra bakåt. Det känns som att man har mycket att bevisa och det gäller att inte blicka för långt fram. Det tror jag att han har stenkoll på, att ta en match i taget och växa in i det här. Att inte sätta för hård press på sig själv helt enkelt. Man har stora förväntningar på sig när man kommer hem och om det är vi som spelar ihop får vi se till att hjälpa honom.

Hyllar löftet: "Otroligt spännande"

Det är nu bara en träningsmatch kvar för Brynäs innan det roliga börjar. Laget har som sagt haft toppar och dalar, som sig bör, under sin försäsong. Klart är att det är ett rutinerat lag med otroligt många NHL-matcher på meritlistan, som de ställer på benen.

För Jakob Silfverberg är det långtifrån den första försäsongen i karriären. Årets försäsong har pågått i en dryg månad med flera matcher.

Hur mycket längtar du till att det drar igång på allvar?

– Det är klart att man längtar. Försäsongerna är långt, det är mycket matcher men det behövs också. Det är lite fram och tillbaka, som man ser i dag är det inte vår bästa match. Det börjar kittla lite i kroppen och det ska bli otroligt kul att få kicka igång det här på riktigt, om två veckor lite drygt.

Bakom den enormt rutinerade förstakedjan fanns det även en spännande kedja längre ner i hierarkin. Mellan de två profilerna Oskar Lindblom och Anton Rödin spelade nämligen Gustav Hillström. Den unge centern har fått ett stort förtroende under försäsongsmatcherna och verkligen fått chansen att spela sig in i laget.

Silfverberg också imponerad över hur 19-åringen har tagit för sig.

– Jag tycker att han har sett otroligt spännande ut. Han har haft en bra sommar och lagt på sig lite vikt och tyngd. Skickligheten har han alltid haft men han har blivit starkare på pucken och i närkamper. Han har tagit stora kliv bara den här sommaren.