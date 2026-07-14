Jakob Lilja under tiden i Djurgården.

Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån.

Under 2010-talet var Jakob Lilja en stor profil i svensk hockey. Han var bland annat med och tog upp Rögle BK i SHL samt var med och spelade SM-final med Djurgårdens IF Hockey. Där emellan hade han även tre säsonger i Linköping HC.

Sedan blev det en säsong i Nordamerika med 37 NHL-matcher för Columbus Blue Jackets.

Forwarden flyttade sedan hem till Europa igen och valde då spel i kazakiska Barys Nur-Sultan innan det även blev en säsong i Dynamo Moskva. Där spelade han kvar en säsong trots Rysslands invasion av Ukraina, det för att han inte tog sig ur kontraktet som sträckte sig till 2023.

Jakob Lilja flyttar till Wien

Efter den säsongen flyttade han bort från Ryssland och gick till Schweiz. HC Ambrí Piotta blev nya klubben där det blev en och en halv säsong innan karriären fortsatte i Fribourg-Gottéron. Den gångna säsongen spenderades sedan i Tyskland med Löwen Frankfurt innan han avslutade säsongen med två matcher för EV Zug.

Nu väntar ett nytt äventyr i Österrike för Jakob Lilja, där det blir en flytt till Wien. I Vienna Capitals blir han den just nu enda svensken på kontrakt. Klubben blev mästare senast 2017 och kommer från tre tyngre säsonger.