TV: Här överraskas Stenberg med EP Award - av sina bröder

Ivar Stenberg är årets vinnare av Eliteprospects Award.

Foto: Martin Jansson & Ellen Ivarson.

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

En dominant säsong i Frölunda gjorde att det aldrig riktigt var något snack. Med en förkrossande marginal tog Ivar Stenberg hem Eliteprospects Award, priset som går till SHL:s bästa junior. Bland tidigare vinnare hittar vi flera NHL-stjärnor.

Här är alla tidigare vinnare på herrsidan:

Under drafthelgen i Buffalo passade Hockeysverige.se på att dela ut priset till årets vinnare: 18-åringen från Stenungsund.

Där Stenberg blev överraskad med priset av sin storebror Otto och lillebror Knut.

– Det har varit kul. Jag tycker han har spelat bra hela året och fått en stor roll. Det har varit jättekul att följa, inspirerande att han gjorde det så bra. Han tog kliv hela tiden och det har varit kul att följa, säger Otto innan Knut, som spelade i Frölundas U18-lag den gångna säsongen, fyller i:

– Det har varit bra, mäktigt att se honom där varje dag.

Ivar Stenberg vinner Eliteprospects Award 2026

Priset delas ut av Hockeysverige.se och Eliteprospects. Där även juniorförbundskaptenerna är en del av juryn. I år var det 16 av 19 röstande som hade Frölundatalangen som etta på sin röstsedel. Han tog totalt 92 av 95 möjliga poäng i röstningen.

– Det har varit en svinrolig säsong där jag har lärt mig otroligt mycket, säger han själv om vintern som var.

Hade du kunnat förvänta dig allt som har hänt inför säsongen?

– Nej, det var över förväntan helt klart. Jag hade som förväntan att försöka spela alla matcher jag var tillgänglig. Det blev lite mer än så och jag är jätteglad att det blev som det blev.

Ivar Stenberg fick priset i Buffalo.

Foto: Martin Jansson.

Kollar man på en enskild draftsäsong är det bara två andra som har gjort det bättre i SHL sett till poäng: Henrik och Daniel Sedin.

Inte minst hade han en svit innan junior-VM där poängen aldrig ville sluta komma. Till slut blev det 33 poäng på 43 matcher den här SHL-säsongen.

– Vi spelade väldigt bra som lag. Jag hade bra stäm i kedjan med Theodor Niederbach och Max Lindholm. Vi hade ett grymt stäm, och ja, det bara flöt på helt enkelt, säger han om utdelningen.

Blir nästa namn på vinnarlistan: "Väldigt stort"

Bland tidigare vinnare hittar vi som sagt flera av våra stora NHL-spelare. Ivar Stenberg blir nu alltså nästa namn på den där prestigefyllda listan av tidigare vinnare.

– Ärofyllt, jättekul. Det är väldigt stort att få ha sitt namn med dem.

På plats i Buffalo var förutom de två bröderna även mamma, pappa, mormor, morfar, föräldrarnas syskon, kusiner och familjekompisar. Det var med andra ordet ett stort följe Ivar hade med sig till draften.

Där också Otto och Knut var dem som överraskade honom med priset när han trodde att han skulle ha ett möte med Alexander Steen, general manager i St. Louis Blues.

– Jag är supertacksam. Utan dem hade man inte varit i närheten av det här i dag. Det är inte bara jag som går upp på scenen på draften utan det är alla.

Juryn bestod av:

Johan Nilsson, EliteProspects.com

Peter Sibner, EliteProspects.com

Lassi Alanen, EliteProspects.com

Erik Ohlsson, EliteProspects.com

Magnus Hävelid, förbundskapten Juniorkronorna

Johan Rosén, förbundskapten Småkronorna

Uffe Bodin, Hockeysverige.se

Jimmy Hamrin, Hockeysverige.se

Martin Jansson, Hockeysverige.se

Viktor Jansson, Hockeysverige.se

Robin Olausson, hockeysverige.se

Simon Eld, Hockeysverige.se

Elias Johansson, hockeysverige.se

Ronnie Rönnkvist, Hockeysverige.se

Rasmus Kågström, Hockeysverige.se

Konrad Grönlund, Hockeysverige.se

Frida Bostedt, Hockeysverige.se

Lukas Stenström, Hockeysverige.se

Måns Karlsson, Hockeysverige.se



