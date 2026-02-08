Väggar och takstolar har rasat ihop under bygget av den nya hockeyarenan i Tingsryd.

Räddningstjänsten och polis har varit på plats men ingen ska ha kommit till skada, rapporterar Smålandsposten.

Den nya ishallen håller på att byggas i området bredvid Dackehallen. OBS: Bilden togs innan bygget inletts. Foto: Patric Söderström/Bildbyrån

Under söndagseftermiddagen kom ett larm om att ishallen i Tingsryd har rasat. Det handlar om det nya arenabygget i området som ligger bredvid den existerande arenan, Dackehallen där Tingsryds AIF spelar sina hemmamatcher i Hockeyettan.

Polis och räddningstjänst larmades till platsen.

– Det har rasat så till vida att det vi gör nu är att spärra av för att säkerställa att det inte kommer in mer folk i rasmassorna och det som riskerar att rasa. Efter vad jag förstår har inte allting rasat. Det är någon vägg som står och riskerar att rasa in i gamla Dackehallen. Gamla Dackehallen är utrymd, säger insatsledaren Hans Fransson till Smålandsposten.

Tingsryd svarar efter raset: ”Alla mår bra”

Det rör sig om väggarna och takstolarna som har rasat ned. Som följd av raset har Dackehallen, precis bredvid, blivit utrymd. Enligt Tingsryds AIF:s ordförande Jakob Klingstedt spelades det en juniormatch inne i Dackehallen när raset i det intilliggande bygget inträffade. Matchen fick avbrytas och arenan utrymdes till följd av raset.

– Alla mår bra och det finns inga personskador och det är det enda som är intressant i det här skedet, säger Jakob Klingstedt som inte vill kommentera hur raset och skadorna har påverkat bygget, det ska däremot inte vara några skador alls på Dackehallen.

Den nya arenan i Tingsryd var beräknad att stå klar under hösten 2026, i tid till premiären för nästa säsong.

Source: Tingsryds AIF @ Elite Prospects