John Klingberg minns JVM-guldet 2012. Foto: Ronnie Rönnkvist/Bildbyrån montage

FRÖLUNDA (HOCKEYSVERIGE.SE)



Sverige vann sitt andra Junior-VM-guld 2012. Det efter en dramatisk final där Mika Zibanejad avgjorde i förlängningen. En av spelarna som skulle vara tongivande var John Klingberg. På söndag möter ni honom i serien OLD SCHOOL HOCKEY , men redan idag bjuder hockeysverige.se på ett utdrag ur intervjun där han minns tillbaka på en turnering där han följde finalen från bänken.



– Det ser jag också tillbaka på med glädje även om det just där och då gick lite kämpigt för min egen del. Jag hade varit med i JVM året innan. Då var jag sista gubbe in och hade gjort min juniorlandslagsdebut under den hösten när Roger Rönnberg tog över.

– Jag var på andralagsturneringen och var så pass bra där att jag fick åka med till Tjeckien veckan efter. Där gick det också bra. Efter det var jag påtalad att spela JVM. Anledningen till att jag fick spela JVM var att Oliver Ekman Larsson tog plats i Arizona direkt. Hade han spelat skulle jag nog inte varit med i det JVM.

– Andra året var jag i Finland och spelade. Där gick det inte jättebra för mig och jag var nog inte redo att flytta hemifrån då.

Svenska friandet efter guldet 2012. Foto: Bildbyrån

Foto: JOEL MARKLUND

Det blev sparsamt med speltid för John Klingberg under just Junior-VM 2012 och han var ofta sjundeback.

– Jag skulle vara den ledande backen offensivt, men en klassisk John Klingberg-grej, att jag blev så jäkla taggad, ville visa upp mig för svenska folket och scouter till NHL-klubbarna så det sket sig.

– Jag försökte göra för mycket och blev bänkad mot slutet. Kom in i semifinalen när vi låg under med 2-0 mot Finland inför tredje perioden. Jag var högst delaktig i den vändningen och då vi lyckades vinna på straffar.

– Sedan spelade jag inte en sekund i finalen, men var nog ändå gladast av alla att vi vann JVM-guld. Det var hur härligt som helst när Mika (Zibanejad) gjorde sitt mål. Hela den matchen, ju längre den gick insåg jag att jag inte skulle få spela en sekund. Jag var sjukt nervös när jag inte kunde göra något utan bara satt bredvid och fick se killarna spela.

– Under hela finalmatchen var vi det betydligt bättre laget och sköt mycket mer skott än Ryssland, men gjorde inte mål på deras målvakt. Jag tror att det var (Artemij) Panarin som dessutom hade en puck på mållinjen då det var 30 sekunder kvar av tredje perioden, men ”JG”, Johan Gustafsson, gjorde en bra räddning.

Sverige vann sitt första Junior-VM guld 1981 och sitt tredje 2026.