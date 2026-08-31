Lämnar Djurgården - efter trippla guld: "En dröm att återvända"

Hugo Severgårdh i Djurgården är klar för en flytt till USHL.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Hugo Severgårdh är precis hemkommen från en landslagssamling med Juniorkronorna. Målvakten blev belönad av landslagstränarna efter att ha varit med och vunnit USM-guld med Djurgårdens IF Hockey. Hans andra raka SM-guld på juniornivå.

Väl i landslaget fick 19-åringen chansen i den första matchen mot Tjeckien.

Hans första match för säsongen, mot det som på pappret var ett av turneringens bästa lag.

– Det var superspännande men lite svårt. Det var jag och Felix Färhammar i laget som ska över till Nordamerika och vi tillhör ju inte riktigt ett lag samtidigt som de andra har värmt upp sen i början av augusti. Där i första matchen mot Tjeckien hade jag inte stått på is så många gånger. Men det gick ju bra och jag känner mig nöjd. Överlag var det en bra vecka med en bra grupp.

Hur var det att få kicka igång säsongen med Tre Kronor-tröjan?

– Det är nästan grymt att få starta säsongen så och få ett kvitto att man har gjort det bra och att man syns. Så det är bara jättekul.

Berättar om guldresan: "Svinkul säsong"

De senaste åren har Djurgården varit dominanta på juniorsidan i Sverige. De har vunnit två raka U20-SM-guld och för ett år sedan tog de även hem U18-SM-guldet. Hugo Severgårdh var en del av alla tre lag även han första året i U20-laget inte spelade någonting i slutspelet.

Men i våras var talangen tungan på vågen och stod i 14 matcher i slutspelet - varav tolv slutade med en seger.

– Asså det var en svinkul säsong. Vi hade några nya intag från Huddinge, Tyresö och lite blandat. Men vi gjorde en bra säsong där vi i slutspelet vänder femte och avgörande mot MoDo. Det var ju en helt sjuk match med Theo Stockselius som klev fram. Sen går vi rent efter det i slutspelet och det var en grym resa verkligen. Sen känner jag själv att det känns bra i mitt spel och jag känner mig säker i mig själv. Jag mådde bra och då spelar man också bra.

Theo Stockselius var en av många guldhjältar i Djurgården.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

När han nu till nästa säsong ska spela för Sioux City Musketeers I USHL betyder det också ett slut på resan i Djurgården. En resa som alltså har innehållit tre guldmedaljer.

– Det var speciellt för jag kom in ett år tidigt i J18. Det var speciellt för då spelade jag med dem på kvällstid och gick i vanlig skola på dagtid. Det var ett tufft år att lära sig den nya träningsmiljön och attityden som finns i Djurgården. Andra året ökade belastningen betydligt mer och jag känner där att nu börjar jag utvecklas i en helt annan fart. Sen året efter det, första året i J20 gick det ganska tufft egentligen. Vilket jag inför slutspelet går ner till J18 och står där och får ett helt annat lyft i mitt spel och i självförtroendet. Det var superbra för mig och det avslutades ju med guld och då fanns det en revanschlust att göra det med J20 också. Då kände jag mig trygg i att spela många matcher i slutspelet och att det är här jag hör hemma, att jag vill vinna.

Därför lämnar Hugo Severgårdh Djurgården

Ursprungligen från Täby har Hugo Severgårdh spelat och bott i Stockholm hela sitt liv. Till nästa säsong väntar nu något helt annat. Målvakten kommer att få en helt annan utmaning hockeymässigt, samtidigt som han byter kontinent.

Framför allt lämnar han då också klubben i sitt hjärta.

– Det har inte alls varit ett lätt beslut. Jag är väldigt hemmakär och älskar Stockholm. Så att då ta sitt pick och pack och dra till USA har inte varit helt lätt. Något jag känner att jag kan behöva är att testa mina vingar lite. Om jag inte tar chansen kommer jag nog ångra det. Det var både tufft men samtidigt vad jag tror nu är ett bra beslut.

Arvid Drott flyttar även han till Nordamerika nästa säsong.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Hur var dialogen med Djurgården?

– Det fanns en viss dialog. Det var fullt på målvakter i J20 och alternativet hade då varit att spela i en närliggande klubb så att de har uppsyn på mig. Då kände jag att alternativet med Nordamerika var hetare i mina ögon och något jag verkligen har tänkt att jag vill göra sen jag var mycket yngre. USHL och college har alltid varit en baktanke hos mig. Jag kände att det är det här jag vill göra.

Spel i USHL väntar

Vägen via USHL och college är också något som blir mer och mer attraktivt bland unga svenska killar. Hugo Severgårdh går nu i andra svenska målvakters spår. Inte minst var den ett år äldre Carl Axelsson en av USHL:s bästa målvakter den gångna säsongen.

I serien finns också några av USA:s allra största talanger.

– Det ska bli svinspännande. Jag tror att hela det upplägget kommer bli grymt. Att se en annan kultur och hur man är som individ och deras hierarki. Allt det där tror jag kommer bli jättelärorikt och nyttigt.

På onsdag väntar sedan en avresa till USA. Det med landslagssamlingen i ryggen, där alla som nu är tillbaka efter helgen drömmer om en plats i turneringen i december.

– Framför allt är det en väldigt hög tävlingsnivå när man är där. Folk tävlar om en plats i JVM och det är alla medvetna om. Det är supernyttigt att vara i den miljön och det gör att jag blir inspirerad själv.

Nu när du är på väg att lämna Sverige, drömmer du om att återvända till Djurgården en dag?

– Det är absolut något jag drömmer om. Jag är djurgårdare sen barnsben. Att få spela där varje dag framför supportrarna i Hovet och Globen är en dröm.