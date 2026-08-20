Ettans mest överskattade – får allsvensk chans

Liam Engström kliver upp i Hockeyallsvenskan.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

VÄSTERÅS (HOCKEYSVERIGE.SE)



Hockeyettan mest överskattade spelare. Det epitetet fick Västerås IK nyförvärv Liam Engström under förra säsongen. Hockeysverige.se träffar honom i ABB Nord Arena i Västerås och frågade om hur han tänkte då han hörde om det.



– Mest skrattade jag åt det. Sportchefen ringde mig innan och berättade om situationen och att (Mikael) Mjörnberg skulle ringa mig, säger Liam Engström med ett leende och fortsätter:

– Han berättade att jag var överskattad, men jag garvade mest åt det. Jag bryr mig inte så mycket och tycker det är kul att folk stör sig på mig och sådana grejer. Jag vet inte vad det skulle bero på annars. Mer roligt än något annat och jag tog det inte så allvarligt.



Hur skulle du beskriva din spelstil?

– Min spelstil… Ja, du… Jag försöker åka mycket skridskor och spela med fart. Vara rivig och lite retsticka, men ändå kunna bidra framåt i det offensiva.



Gillar du att krypa under skinnet på motståndarna och är det ett spelsätt som även triggar i gång dig?

– Lite har det blivit så även om det inte är mycket. Det faller sig naturligt att jag åker runt nyper lite här och där. Komma in under skinnet på motståndarna och sätta in någon tackling här och där. Klart att det triggar i gång mig, men också flera, säger Liam Engström som även fått höra ett och annat genom åren.

– Ja, det får man ju. Ger man mycket skit får man ta mycket skit. Det är så det funkar, men det är inga problem.

Mognade i Karlskrona: "Varit fantastisk för mig"

Närmast kommer 21-åringen från två säsonger i Hockeyettan med Karlskrona HK.



– Det har varit en fantastisk och grym tid i Karlskrona. En jättebra förening och jättebra möjligheter till att ta nästa steg, vilket jag gjort nu. Mycket ligger till grund för det, att jag kommit dit och fått bra träningsmöjligheter. Dessutom haft en bra fysträning med Miro Zalar. Han är grym på den biten.

– Sedan tycker jag spelmässigt att jag fått mycket erfarenhet av att spela många minuter. Spela olika delar. Tiden där har varit fantastisk för mig.

Liam Engström i ABB Nord Arena.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad har du utvecklat mest under din tid i Karlskrona?

– Dels har jag blivit mer mogen i spelet. Jag har fått lära mig mer spelet med och utan puck. Egentligen skulle jag säga att jag lärt mig mycket av allt. Det är svårt att sätta fingret på vad jag blivit bättre på, men jag har ändå utvecklat det generella spelet.

– Under första halvåret i Hockeyettan hade jag faktiskt det ganska tufft. I början spelade mycket som jag gjorde som junior, men det funkade inte då jag skulle spela seniorhockey. Det är mer sådana grejer jag lärt mig, vad man ska göra av pucken i vissa lägen och så vidare.

– När jag sedan fick spela många minuter och märkte att jag bidrog framåt fick jag också ett annat självförtroende. Det är många saker som spelar in, men det jag utvecklats mest på är, som sagt var, spelet generellt.

Lämnade Örebro – flyttade snabbt hem

Liam Engström tillbringade säsongen 2023/24 på Bemidji State University. En spelmässigt okej säsong, men han valde att lämna redan efter en säsong.



– I slutet av Örebro Hockey-tiden var det många som tävlade om samma plats. Samtidigt är det inte jättemånga platser i SHL som delas ut, såklart. Vi var i alla fem som tävlade om den platsen där och då.

– Jag hade varit uppe ett par matcher under några veckor och kände att jag hade hugg. Då kom collegemöjligheten upp och jag kände att det kunde vara ett bra alternativ. Jag har sett många som tagit steget från collegeligan och vidare framåt.

– När jag kom dit trivdes jag inte jättebra utanför hockeyn. Hockeyspelande i sig var bra och inga problem där. Det var mer sociala biten och vad man gjorde under helgerna som inte riktigt klaffade.



Blev det en ensamhet?

– Dels det, men man blir ensamt när man inte vill vara med på vissa grejer. Jag har inte problem med att vara ensam, men det blir mycket tok… Jag ska inte säga att dom gick emot mig, men det blev lite så. 20 gubbar mot en.

– Collegegrejen går lite ut på att alla ska vara med på det mesta, men det funkade inte riktigt så för mig. Då kände jag att det skulle vara bättre för mig att flytta hem. Det har gått bra än så länge i alla fall.



Hade annars haft möjligheten att stanna i Örebro?

– Jag hade möjligheten att stanna kvar och spela en säsong till i J20 och tävla om en plats. Det blev tajt om platserna så jag kände att jag ville prova på college.

Peter Popovic är ny sportchef i Västerås.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Därför blev det Västerås för Liam Engström

Inför säsongen 2026/27 valde sportchefen, Peter Popovic att värva tillbaka Liam Engström till Västerås.



– Liam är en energispelare, men kan också krypa under skinnet på folk. Det är alltid bra att ha i ett lag en som kan reta upp motståndarna, säger Peter Popovic till hockeysverige.se och fortsätter:

– Bra skridskoåkare, ung och en ”Sura-kille” (Surahammar) från början så det är nästan att han är en Västeråsare. Jag tycker sådan också är viktigt, att en del av vår identitet är att vi har killar, som kanske inte har just Västerås som moderklubb men som är från länet. Att vi har lite lokal förankring.

– Han är en härlig kille att vara runt och är lite ofiltrerad, vilket är otroligt uppfriskande.



Liam Engström:

– Västerås sökte upp mig ganska tidigt efter att vi åkt ur slutspelet med Karlskrona. Dels bygger man om här trupp, ledarskapsmässigt och sportchef. Jag tror det här kan vara en bra inkörsport för mig att ta steget upp i Hockeyallsvenskan kontra spela i något annat lag som kanske kommer ligga högre upp i tabellen.

– Alla som kommer in här spelar i början på samma villkor och man får en chans att visa upp sig. Sedan har jag varit här förut och visst spelar det också en roll. Det bli att komma hem.

– Samtidigt hade det inte spelat någon roll om det inte var Västerås utan ett annat lag. Jag hade tagit chansen i Hockeyallsvenskan ändå.

– Jag ser det som en bra möjlighet att ta mig in i Hockeyallsvenskan via Västerås tack vare ombyggnationen.

Daniel Gunnarsson är en av VIK:s äldre spelare i år.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Ett ungt VIK-lag: "Lugnar ner oss andra"

Ni har ett ungt lag, märks det här av i omklädningsrummet?

– Ja, det tycker jag. Nu har jag inte varit med så mycket då det varit äldre lag. Det skulle vara första säsongen i Karlskrona som laget var lite äldre.

– Klart att man märker av det på träningarna där det är en väldig fart och så även under matcherna. Tjatter i omklädningsrummet och med allt ungdomar gör nu för tiden. Tempot i det mesta är ungt.



Är Daniel Gunnarsson pappan i laget?

– (Skratt) Ja, vi har ändå några äldre. Det känns som vi har ett jätte ungt lag, men vi har ändå några som börjar bli lite äldre. Några som lugnar ner oss andra. En bra mix tycker jag.



Jag har förstått att du brukar höras i omklädningsrummet…

– Ja, jag gillar att prata. Speciellt när vi har en så bra grupp som vi har. Då är det lätt att släppa loss och vara sig själv. Man behöver inte springa runt, gömma sig eller vara tyst på något sätt. Det funkar bra som det är.

Fick se systern i Damkronorna: "Tränat mycket ihop"

Liam Engström har dessutom en syster som är framgångsrik inom hockeyn och fått chansen i Damkronorna, Lovisa Engström.



– Det är såklart svinkul att det flyter på bra för henne. Vi har tränat mycket ihop då vi var yngre så det är kul att se det går bra för henne, såklart.

– Också hoppas jag att det flyter på bra för henne i Brynäs. Det blir en liten nystart och annan miljö.



Hur mycket följer ni varandra under säsongen?

– Jag försöker följa så mycket jag kan. Ska jag vara ärlig kollar jag inte så mycket matcher, men jag kikar in då och då för att se om hon är med i protokollet, mål, passningar, utvisningar eller vad som helst, avslutar Liam Engström.

Liam och Lovisa Engström.

Foto: Ronnie Rönnkvist.