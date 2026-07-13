Här är Ryan Lasch nya klubbval

Ryan Lasch väljer att flytta till Frankrike. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

När Ryan Lasch lämnade Frölunda , 2023, föll valet på Pelicans och finska Liiga. SHL :s poängkung från 2016, 2019 och 2022 fortsatte att producera i rasande takt, men bestämde sig sedan för att lämna inför 2025/26. Oväntat nog föll då valet på den norska ligan och Vålerenga.

Nu, ytterligare en produktiv säsong senare, väljer 39 åringen att göra en till udda flytt. Det till Frankrike (!).

Amerikanen, som anses vara en av SHL:s främsta importer genom tiderna, presenterades under söndagen av Rouen . Klubben som tidigare prenumererat på Ligue Magnus-titlar, och på senare tid haft svenskar som Daniel Glad, Alexander Lindelöf och Sebastian Bengtsson i laget.

Ryan Lasch närmar sig 40-strecket

De två senaste åren har Rouen blivit utslagna innan en final, men i Ryan Lasch får man en spelare som vräker in poäng trots att 40-årsdagen bara är ett halvår bort. Kontraktet är ett ettårskontrakt och är möjligen ett av de sista i profilens framgångsrika karriär.

Ryan Lasch spenderade sju säsonger i Frölunda, men har också representerat Växjö och Södertälje. På meritlistan finns pris som SM-slutspelets MVP, Champions Hockey Leagues MVP, men också två SM-guld och tre CHL-titlar.