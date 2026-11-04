Här är Jeremy Collitons nya jobb

Jeremy Colliton.

Jeremy Colliton fick lämna rollen som assisterande tränare i New Jersey Devils efter förra säsongen. Sedan dess har spekulationerna varit många var den svenskbekante tränaren ska hamna härnäst.

Nu behöver ingen spekulera längre.

Under onsdagen presenterades Colliton som ny general manager och huvudtränare för expansionslaget Chilliwack i Western Hockey League.

Colliton tar över ny franchise i WHL

-- Jag är hedrad över att vara tillbaka i Western Hockey League, som spelade en så viktig roll i min utveckling som spelare och person. Vår familj är glada över att återvända till Fraser Valley. Vi är tacksamma för de partners vi har i Chilliwack och i det regionala näringslivet. Vi ser fram emot att bygga en franchise som hockeyfansen i Chilliwack kommer att vara stolta över, säger han i ett pressmeddelande från WHL.

Därmed återvänder WHL till Chilliwack i British Columbia efter att Chilliwack Bruins flyttades till Victoria 2011 och blev Victoria Royals.

Ingår i ägargruppen gör även den tidigare Vancouver Canucks-spelaren Mason Raymond.

Jeremy Colliton har ett förflutet i Sverige med Mora IK under tre och en halv säsong. Där gjorde han succé och förde upp Mora till SHL 2017 innan han lämnade klubben. Därefter har Colliton varit tränare i AHL med både Rockford IceHogs och Abbotsford Canucks. Mellan 2018 och 2021 var 41-åringen också huvudtränare för Chicago Blackhawks i NHL . Sedan 2024 har Jeremy Colliton varit assisterande tränare för New Jersey Devils.