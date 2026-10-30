Här är förbundet svar på CAS beslut

Anders Larsson svarar efter beskedet om Ryssland. Foto: Bildbyrån

Idag kom beskedet att Ryssland välkomnas tillbaka till VM på alla nivåer efter att idrottens skiljedomstol CAS gett Ryssland rätt. Ett beslut som fått många att höja på ögonbrynen.

”Beslutet är i sin helhet obegripligt. Ishockeyförbundet fördömer skarpt Rysslands anfallskrig mot Ukraina, och enligt vår uppfattning finns det under rådande omständigheter inga grunder för att Ryssland eller Belarus ska kunna delta i internationell ishockeyverksamhet”, sa ordförande Heikki Hietanen tidigare idag i ett uttalande.

– Ryssland bedriver fortsatt ett anfallskrig mot Ukraina – ett annat av hockeyförbundets medlemsländer, och att inte kunna stänga av ett sådant land framstår som stötande. Cas beslut bidrar till att normalisera kriget, att möjligheterna för Putin att använda idrotten för propaganda ökar och att idrotten blir en väg tillbaka till internationell legitimitet för Ryssland, säger idrottsminister Jakob Forssmed i ett uttalande.

SIF svar på beskedet

Nu har även det svenska ishockeyförbundet med Anders Larsson i spetsen kommit med ett uttalande efter dagens besked.

– Vi är oerhört besvikna över CAS beslut. Vi inom svensk ishockey har inte ändrat uppfattning i den här frågan. Vår hållning är att Ryssland i rådande läge inte kan delta i internationella mästerskap. Det är en linje som vi har drivit i internationella forum, och vi har stått bakom IIHF:s beslut inför varje säsong. Nu har CAS fattat ett annat beslut, vilket vi som sagt är oerhört besvikna över, säger Anders Larsson, ordförande i Svenska Ishockeyförbundet.

Ryssland har inte spelat i ett internationellt ishockeymästerskap sedan OS i Peking i februari 2022. Några dagar efter att det ryska laget förlorade OS-finalen mot Finland inleddes kriget mot Ukraina.