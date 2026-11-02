Här är Erika Holsts svenska VM-trupp

Erika Holst har tagit ut sin svenska VM-trupp. Foto: Bildbyrån.

Efter två turneringar under hösten står Erika Holsts Tre Kronor dam på tröskeln till säsongens stora höjdpunkt. Först väntar Lidl Hockey Games på hemmaplan, därefter VM i Danmark.

– Efter två turneringar, där vi har gjort framsteg i både prestation och resultat, kommer vi till Lidl Hockey Games med en god känsla. Det är en väldigt viktig vecka för oss, där vi ska bygga vidare på de sista pusselbitarna i vårt spel, för att vara helt redo när VM startar veckan efter, säger Erika Holst, förbundskapten för Tre Kronor dam i ett pressmeddelande.

Hela svenska truppen

Målvakter:

Ebba Svensson Träff (Linköping)

Emma Söderberg (SDE)

Ida Boman (Färjestad)

Backar:

Mira Jungåker (Ohio State University)

Maja Nylén Persson (New York Sirens)

Ida Karlsson (University of Minnesota)

Lova Blom (Brynäs)

Joesfine Holmgren (SDE)

Jenna Raunio (Ohio State university)

Anna Kjellbin (PWHL Hamilton)

Forwards:

Hilda Svensson (Ohio (State University)

Josefin Bouveng (PWHL Las Vegas)

Wilma Sundin (Brynäs)

Lisa Johansson (Frölunda)

Tilde Grillfors (Brynäs)

Sofie Lundin (Frölunda)

Sara Hjalmarsson (Toronto Sceptres)

Hanna Thuvik (Brynäs)

Thea Johansson (HV71)

Ebba Hedqvist (Luleå)

Lina Ljungblom (Montreal Victorie)

Mira Hallin (Modo)

Michelle Löwenhielm (Linköping)

Nicole Hall (Penn State University)