Grillfors: "Stå här idag är helt magiskt"

Tilde Grillfors är det stora utropstecknet i VM-truppen. Foto: Ronnie Rönnkvist/Bildbyrån

SÖDERTÄLJE (HOCKEYSVERIGE.SE)



Ett av Erika Holst stora utropstecken i VM-truppen är 18-åriga Tilde Grillfors. Hon debuterade under Euro Hockey Tour i Schweiz. I sin andra landslagsturnering och i den inledande matchen mot Schweiz svarade hon för av tre målen då Sverige vann med 5-0. Prestationerna i dom båda turneringarna har alltså tagit henne alltså hela vägen till danska Herning.



-- Klart att det var väldigt kul att få höra att jag kom med.. Någonting jag drömt om sedan jag var liten är att få dra på mig landslagsdressen för Tre Kronor Dam, säger Tilde Grillfors till hockeysverige.se och fortsätter:



Under uppväxten, följde du även hockeyn på damsidan eller var det mest på herrsidan?

-- Jag har alltid älskat hockey så jag har alltid kollat på all hockey som varit på TV:n. I och med att jag alltid kollat på hockey så har jag också sett damhockey och sagt till mig själv att jag själv vill stå där en dag. Att då stå här idag är helt magiskt.



Hade du någon förebild inom Damkronorna när du växte upp?

-- Nej, inte direkt. Mer att det är häftigt att damhockeyn har blivit så stor som den är just nu. Dessutom växter den och växer för varje år.

-- Det är kul att få nu då vara med och bidra till att Sverige har chansen att ta medaljer i mästerskap.

Debuterade som 13-åring



Tilde Grillfors var endast 13 år då hon debuterade på seniornivå, då med Mora IK.

-- Jag var med Mora i NDHL och tog upp dom till ettan. Sedan blev det några matcher till innan jag packade mitt pick och pack för att flytta till Brynäs IF.

-- När jag spelade i Leksands IF innan Brynäs pendlade jag varje dag med tåg efter skolan. Sedan började Göran Tärnlund som tränare i Leksand. Han hämtade mig direkt efter skolan och sedan direkt till träningarna. Sedan var det bara hem och sova och nästa dag var det ”repeat” med skola och träning.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Det måste ha tagit på dig en del?

-- Jo, med så gjorde det, men det är alltid kul att få spela hockey och spela på den höga nivån som jag drömt om att få spela på. Då lever man ändå i en väldigt bra bubbla.



Förutom succén med Tre Kronor dam har hon den här säsongen spelat nio matcher med Brynäs och där svarat för två assistpoäng. -- Jo, med så gjorde det, men det är alltid kul att få spela hockey och spela på den höga nivån som jag drömt om att få spela på. Då lever man ändå i en väldigt bra bubbla.Förutom succén med Tre Kronor dam har hon den här säsongen spelat nio matcher med Brynäs och där svarat för två assistpoäng.

-- Jag tycker att säsongen har varit väldigt bra och jag har fått fram mitt spel. Poängen har kanske inte rullat in, men jag har bidragit med det jag vill bidra med.

-- Jag känner att jag har utvecklats i mitt spel under det här året och tycker att det rullar på bra.



Tilde Grillfors Brynäs har så här långt inte tappat några poäng i SDHL och leder ligan på ett betryggande sätt.



-- Jag tycker att vi har startat väldigt bra och har rätt ”mind set”. Vi vill ta det här guldet igen med Brynäs.

-- Att det går så bra nu är bara bonus. Vi känner själva att vi inte spelar vår bästa hockey, men vinner matcher. Det är också poängen och det positiva. Puckarna går in när vi vill att dom ska gå in och vi spelar ändå helt okej för att vinna matcher.

Tilde Rönnkvists Brynäs går som tåget. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Kan tangera pappas antal SM-guld

Många talar om Brynäs bredd och konkurrenssituation som en nyckel till lagets framgångar, vilket 18-åriga Brynäsanfallaren håller med om.

-- Ja, det skulle jag också säga. Vi har väldigt bra kedjor från första till fjärde. Alla ”chippar” in på det dom ska göra, accepterar sin roll och gör det bästa av situationen i Brynäs.



Hur var känslan i våras när det stod klart att Brynäs spelat hem klubbens första SM-guld på damsidan?

-- Såklart att det var väldigt kul. Jag har sett när pappa (Daniel Grillfors) vunnit SM-guld, sett glädjen och alla andras glädje.

-- Att vinna är väl det bästa som finns inom sporten och glädjen man har då är helt magisk, så det var väldigt kul.



Pappa har vunnit två SM-guld, när är du förbi honom?

-- Vi får hoppas det i alla fall blir lika den här säsongen, säger Tilde Grillfors med ett leende.

Tildes pappa är tidigare HV71-profilen Daniel Grillfors.

Hur har det varit socialt att flytta till Gävle?

-- Målet har hela tiden varit att flytta ifrån Mora för att ta nästa steg i karriären. Jag har haft det väldigt bra i Mora, fått spela med killarna och haft en stor roll i Moras damlag.

-- Mora har inte haft något riktigt hockeygym och tanken var att flytta därifrån. Att det blev Brynäs, att Erika (Grahm) tog in mig och allt har blivit så bra är jag väldigt glad över.



Hur viktigt var det för dig att få med dig kompisen, Tillie Ytfeldt, till Brynäs?

-- Vi hade en väldigt bra kemi under TV-pucken och landslaget. Klart att det var kul att ha med mig någon jag känner bra och är trygg med. Ha den trygga punkten.



Närmast väntar VM i Danmark för Tilde Grillfors.

-- Såklart att det ska bli en väldigt rolig turnering. Att få spela för Sverige är något alla vill göra och tränar för varje dag.

-- Jag hoppas alla vill göra sitt bästa och allt vad man kan för att vi ska komma så högt som möjligt och ta medaljer.



Vad betyder ditt hattrick mot Schweiz för ditt självförtroende?

-- Såklart att självförtroende gått upp. Känslan när jag gjorde mitt första mål var också något jag drömt om och sett fram emot. När det sedan blev hattrick där, det var inget jag tänkt på att jag skulle göra i en sådan match.

-- Det var mer bara att fortsätta efter första målet. Sedan var det väldigt kul att det blev hattrick och så lyckat.



Vad vill du tillföra det här laget?

-- Det jag vill tillföra är mitt hårda spel, min karaktär i spelet. Göra det jag kan för att bidra så mycket som möjligt, avslutar Tilde Grillfors.