Genomgång: Klubbarna som har flest svenska landslagsspelare

Under veckans landslagsuppehåll spelar sex svenska landslag turneringar runtom i världen.

Nedan följer en sammanställning av vilka klubbar som har flest stjärnor och talanger i våra svenska landslag.

Fotnot: Detta gäller för klubben som spelaren är kontrakterade av, inte vilken moderklubb spelaren har eller klubben som en spelare eventuellt är utlånad till. Spelare som utgått från trupperna ingår inte i sammanställningen.

Bara spelare som representerar Sverige finns med i sammanställningen. Spelare som representerar andra länders senior- eller juniorlandslag finns inte med i sammanställningen.

Brynäs (13)

Robert Hägg, b, Tre Kronor.

Axel Andersson, b, Tre Kronor.

Selma Karlsson, b, U18-damlandslaget.

Svea Nordqvist, b, U18-damlandslaget.

Tillie Ytfeldt, b, U18-damlandslaget.

Elliot Lahtinen, b, U17-landslaget.

Hanna Thuvik, fw, Damkronorna.

Lucas Pettersson, fw, Juniorkronorna.

Tilde Grillfors, fw, U18-damlandslaget.

Matilda Österman, fw, U18-damlandslaget.

Ida Melin, fw, U18-damlandslaget.

Ebba Hesselvall, fw, U18-damlandslaget.

Lucas Rosander, fw, Småkronorna.

Axel Andersson, debutant i Tre Kronor, är en av många landslagsspelare i Brynäs.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Frölunda (12)

Meja Engelin, m, U18-damlandslaget.

Isac Heens, b, Tre Kronor.

Zigge Bratt, b, Småkronorna.

Sofie Lundin, fw, Damkronorna.

Hanna Olsson, fw, Damkronorna.

Felizia Wikner-Zienkiewicz, fw, Damkronorna.

Ivar Stenberg, fw, Juniorkronorna.

Maja Stäring, fw, U18-damlandslaget.

Moa Stridh, fw, U18-damlandslaget.

Bosse Meijer, fw, Småkronorna.

Olle Zetterstedt, fw, U17-landslaget.

Wiggo Forsberg, fw, U17-landslaget.

Färjestad (10)

Arvid Billing, b, U17-landslaget.

Gabriel Carlsson, b, Tre Kronor.

Samuel Eriksson, b, Småkronorna.

Måns Gudmundsson, b, Småkronorna.

Tom Bjurman, b, U17-landslaget.

Linus Johansson, fw, Tre Kronor.

Jack Berglund, fw, Juniorkronorna.

Nellie Norén, fw, U18-damlandslaget.

Isak Holtet, fw, Småkronorna.

Vilgot Nygren, fw, U17-landslaget.

Modo (10)

Tindra Holm, m, Damkronorna.

Linnéa Andersson, b, Damkronorna.

Theodor Knights, b, Småkronorna.

Ebba Hedqvist, fw, Damkronorna.

Mira Hallin, fw, Damkronorna.

Milton Gästrin, fw, Juniorkronorna.

Miranda Lindström, fw, U18-damlandslaget.

Maja Åkerlund, fw, U18-damlandslaget.

Elton Hermansson, fw, Småkronorna.

Milan Sundström, fw, U17-landslaget.

Tindra Holm har spelat sig till en plats i Damkronorna.

Foto: Bildbyrån.

Örebro (9)

Kevin Törnblom, m, Småkronorna.

Herman Liv, m, Juniorkronorna (utlånad till Almtuna).

Axel Elofsson, b, Småkronorna.

Olle Törnqvist, b, U17-landslaget.

Melvin Fernström, fw, Juniorkronorna.

Liam Danielsson, fw, Juniorkronorna (utlånad till Almtuna).

Alexander Command, fw, Småkronorna.

Ludvig Andersson, fw, Småkronorna.

William Olofsson, fw, U17-landslaget.

Djurgården (7)

Isabelle Leijonhielm, fw, Damkronorna.

Anton Frondell, fw, Juniorkronorna.

Victor Eklund, fw, Juniorkronorna.

Viggo Björck, fw, Juniorkronorna.

Marcus Nordmark, fw, Småkronorna.

Hampus Zirath, fw, Småkronorna.

Oliver Sundberg, fw, U17-landslaget.

Linköping (7)

Ebba Svensson Träff, m, Damkronorna.

Melvin Nilsson, b, Juniorkronorna.

Felix Öhrqvist, b, Juniorkronorna (Utlånad till Södertälje).

Elsa Blårand, b, U18-damlandslaget.

Emma Johnson, b, U18-damlandslaget.

Christoffer Ehn, fw, Tre Kronor.

Sara Hjalmarsson, fw, Damkronorna.

Sara Hjalmarsson är en viktig spelare i Damkronorna.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Leksand (6)

Viggo Tamm, m, Småkronorna.

Victor Johansson, b, Juniorkronorna (utlånad till IK Oskarshamn).

Vilgot Lidén, b, Småkronorna.

Adam Andersson, fw, Småkronorna.

Loui Karlsson, fw, U17-landslaget.

Noel Nord, fw, U17-landslaget.

Luleå (6)

Oliwer Sjöström, b, Juniorkronorna (utlånad till Björklöven).

Jesse Suopanki, b, U17-landslaget.

Isac Hedqvist, fw, Tre Kronor.

Casper Justovaara Karlsson, fw, Juniorkronorna.

Edith Larsson Örnkloo, fw, U18-damlandslaget.

Inez Nygren, fw, U18-damlandslaget.

HV71 (5)

Karl Annborn, b, Juniorkronorna (utlånad till Västerås).

Viggo Gustafsson, b, Juniorkronorna (utlånad till AIK).

Malva Lindgren, b, U18-damlandslaget.

Alfred Nordén, fw, U17-landslaget.

Alexander Thunblom, fw, U17-landslaget.

Karl Annborn är utlånad till Västerås.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Rögle (5)

Arvid Holm, m, Tre Kronor.

Fredrik Olofsson, fw, Tre Kronor.

Anton Bengtsson, fw, Tre Kronor.

Nils Bartholdsson, fw, Småkronorna.

Noah Nilsson, fw, U17-landslaget.

Timrå (5)

Jacob Johansson, m, Tre Kronor.

Alfons Freij, b, Juniorkronorna.

Sebastian Hartmann, fw, Tre Kronor.

Linus Eriksson, fw, Juniorkronorna.

Eddie Genborg, fw, Juniorkronorna.

Växjö (5)

Joel Persson, b, Tre Kronor.

Ola Palme, b, Småkronorna.

Max Isaksson, fw, Småkronorna.

Olle Karlsson, fw, Småkronorna.

Milo Helte, fw, U17-landslaget.

Joel Persson.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

SDE (4)

Ella Sköldebäck, b, Damkronorna.

Josefine Holmgren, b, Damkronorna.

Lisa Johansson, fw, Damkronorna.

Nova Åberg, fw, U18-damlandslaget.

Skellefteå (4)

Nova Stålnacke, b, U18-damlandslaget.

Douglas Johnsson, b, U17-landslaget.

Rickard Hugg, fw, Tre Kronor.

Valter Lindberg, fw, Juniorkronorna.

Södertälje (3)

Love Härenstam, m, Juniorkronorna.

Vilmer Salén Forsberg, m, U17-landslaget.

Karl Sterner, fw, Juniorkronorna.

Karl Sterner kallades in som reserv till Juniorkronorna.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Björklöven (2)

Fabian Salasca Nääs, m, U17-landslaget.

Tilia Lindgren, fw, U18-damlandslaget.

Karlskrona (2)

Elin Löwenadler, m, U18-damlandslaget.

Olle Willén, fw, U17-landslaget.

Boro/Vetlanda (1)

Wiggo Sörensen, fw, Småkronorna.

Wiggo Sörensson spelar i division 2 – och i Småkronorna.

Foto: Martin Jansson

Malmö (1)

Noel Stenlund, b, U17-landslaget.

Utländska klubbar (19)

Ambri-Piotta (1): Tim Heed (b, Tre Kronor).

Biel-Bienne (1): Marcus Sylvegård (fw, Tre Kronor).

Davos (2): Simon Ryfors (fw, Tre Kronor), Rasmus Asplund (fw, Tre Kronor).

Fribourg-Gotteron (2): Marcus Sörensen (fw, Tre Kronor), Jacob de la Rose (fw, Tre Kronor).

Lausanne (1): Erik Brännström (b, Tre Kronor).

Montréal Victorie (1): Lina Ljungblom (fw, Damkronorna).

Ohio State University (3): Mira Jungåker (b, Damkronorna), Jenna Raunio (b, Damkronorna), Hilda Svensson (fw, Damkronorna).

Penn State University (1): Nicole Hall (fw, Damkronorna).

Rapperswil-Jona (1): Jacob Larsson (b, Tre Kronor).

Toronto Sceptres (1): Anna Kjellbin (b, Damkronorna).

University of Minnesota (1): Josefin Bouveng (fw, Damkronorna).

University of Minnesota-Duluth (2): Ida Karlsson (b, Damkronorna), Thea Johansson (fw, Damkronorna).

ZSC (1): Jesper Frödén (fw, Tre Kronor).

Zug (1): Andreas Wingerli (fw, Tre Kronor).